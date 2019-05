Gatto smarrito si presenta in commissariato | agenti lo restituiscono a legittimo

romadailynews

(Di lunedì 6 maggio 2019) Roma – Arrivati in ufficio glidella Polizia di Stato delColombo sono stati accolti da unbianco che girava negli uffici in modo curioso. Un felino sicuramente domestico, curato, pulito e docile che, a suo agio, ha concesso “fusa” a tutti i presenti.Non esistendo al momento l’obbligatoria iscrizione all’anagrafica felina, glidella Polizia di Stato si sono attivati per cercare di risalire ai proprietari chiedendo informazioni tra i residenti.La macchina solidale della Garbatella si e’ attivata immediatamente ed in poco tempo i poliziotti sono riusciti a rintracciare il proprietario a cui hanno restituito l’amato “Romeo” che ha cosi’ potuto raggiungere la sua compagna “Giulietta”. Cosi’ in un comunicato la Questura di Roma.L'articolosiin ...

