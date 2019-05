Che Tempo Che Fa | che fine ha fatto Alec Baldwin?

blogo

(Di lunedì 6 maggio 2019)Doveva essere l'ospite di punta del segmento intrattenimento, ma il pubblico a casa ne ha perse le tracce: parliamo di, star hollywoodiana annunciata dal programma tra gli ospiti di CheChe Fa domenica 5 maggio 2019 attesa a Milano per partecipare al Seed&Chips, The Food Innovation Summit, in corso dal 6 al 9 maggio. Fortemente impegnato nelle attività di sostenibilità ambientale, l'attore - noto anche per la sua straoirdinaria parodia del Presidente Donald Trump in Saturday Night Live - era atteso al Forum per un intervento e nell'occasione era stato 'intercettato' dalla redazione di CheChe Fa per fare un passaggio negli studi di Via Mecenate al suo arrivo dagli USA.CheChe Fa, cheha? pubblicato su TVBlog.it 06 maggio 2019 12:04.

