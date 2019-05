Che il fuoco dell' amore sciolga il gelo delle guerre

Napoli - tre feriti per colpi di arma da fuoco : anChe una bambina : Tre persone, tra la quali una bambina, sono rimaste ferite poco fa a colpi di arma da fuoco in piazza Nazionale, a Napoli. Le circostanze del ferimento non sono ancora state chiarite dalla Polizia. L'articolo Napoli, tre feriti per colpi di arma da fuoco: anche una bambina proviene da Il Fatto Quotidiano.

Da fuoco all’orco Che aveva abusato della figlia - il giudice decide Che deve essere scarcerata : Nel 1998 una bimba di tredici anni, Veronica, fu violentata a Alicante, in pieno giorno, mentre andava a comprare il pane. Il suo aguzzino Antonio Cosme, la seviziò e minacciò con un coltello. Quel giorno segnò per sempre la vita di Veronica. Fortunatamente la ragazza con il supporto della madre denunciò il fatto e l’uomo fu trovato e arrestato. Dopo sette anni di carcere l’uomo uscì, ma la prima cosa che fece, fu quella ...

Formula 1 - Binotto getta acqua sul fuoco : “non credo Che i risultati ottenuti finora…” : Il team principal della Ferrari ha parlato del divario con la Mercedes, soffermandosi anche sulle scelte compiute a Baku Difficile comprendere cosa distanzi in questo momento la Mercedes dalla Ferrari, fatto sta che le Frecce d’Argento viaggiano a velocità supersonica rispetto a tutto il resto del gruppo. photo4/Lapresse Risposte difficili da trovare, ma la scuderia di Maranello non può perdere altro tempo considerando le quattro ...

Auto a fuoco - non solo Tesla. A rischio incendio anChe BMW Serie 3 - : ... così le scintille dovute all'esplosione che ha distrutto i giorni scorsi una Tesla Model S in Cina sembrano aver attraversato mezzo mondo, e contagiato un altro marchio Auto. Un marchio di ben altra ...

Scontro tra due veicoli in autostrada a Châtillon Châtillon - Sul posto - al momento - oltre ai sanitari anChe i Vigili del Fuoco e Forze dell'... : Il 118 è intervenuto alle 18.15 a Châtillon , sull'autostrada A5 in direzione Aosta, per un incidente stradale . A quanto si apprende si è trattato di un impatto tra due autoveicoli . Sul posto, al ...

ElettriChe – Una Tesla Model S prende inspiegabilmente fuoco - le immagini sono terrificanti [VIDEO] : Una Tesla Model S è stata, suo malgrado, protagonista di un video che ha fatto il giro del mondo: l’elettrica di Elon Musk ha inspiegabilmente preso fuoco in pochi istanti Si parla tanto di sicurezza in auto, attiva e passiva che sia, è uno dei temi principali e sui quali tutte le case automobilistiche investono. In particolare, Volvo è tra quelle notoriamente più impegnata in questo ambito. Sicurezza, però, non vuol dire solamente ...

SCherzare col fuoco : Mi domando se l'ostensione di mitragliette accompagnata da un agghiacciante «siamo armati» rientri nei casi da studiare ed eventualmente imitare - perché la scienza delle merendine è scienza ...

Fuoco e acqua. C'è Notre-Dame - ma anChe la chiesa crollata in Sudafrica : Sarebbe ingiusto relegare la tragedia " questa si, vera tragedia, non solamente dramma " a una notizia di cronaca. A Parigi, grazie a Dio, non ci sono stati morti, in Sudafrica si. Per la cattedrale ...

Bradley Welsh - Che aveva recitato in “T2 Trainspotting” - è stato ucciso a colpi di arma da fuoco : Bradley Welsh, attore di T2 Trainspotting, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco a Edimburgo, in Scozia. Welsh aveva 42 anni ed è stato trovato ieri sera intorno alle 20 quando era già gravemente ferito. La polizia ha detto

Gerusalemme : mentre Notre-Dame bruciava - fuoco anChe alla mosChea di al-Aqsa : Una notizia rimbalzata nelle ultime ore ha destato non poca curiosità. Le autorità di Gerusalemme e i principali media internazionali hanno informato che lunedì sera, mentre la cattedrale di Notre-Dame di Parigi veniva pesantemente danneggiata da un devastante incendio, anche un altro edificio religioso, simbolo dell'Islam, veniva avvolto dalle fiamme. Stiamo parlando della moschea di al-Aqsa, che sorge nella cosiddetta "Spianata delle moschee", ...

Salvini-Esercito - il silenzio della Trenta. M5s non vuole soffiare sul fuoco delle polemiChe : "Sono troppi i calvari sparsi per il mondo - dirà Papa Francesco nelle sue meditazioni per la via crucis del venerdì santo - tra cui i campi di raccolta simili a lager nei Paesi di transito, le navi ...

Salvini-Esercito - il silenzio della Trenta. M5s non vuole soffiare sul fuoco delle polemiChe : Era iniziato come un contrasto tutto politico, sui porti chiusi e su come rispondere a un'eventuale escalation in Libia e conseguente aumento di sbarchi, si è trasformato in uno scontro istituzionale e di competenze che potrebbe sfumare nel cielo come una bolla di sapone od esplodere con conseguenze imprevedibili. Dopo i malumori filtrati dallo Stato maggiore della Difesa martedì per la direttiva sul controllo del mare ...

Mentre bruciava Notre-Dame - anChe la mosChea Al-Aqsa a Gerusalemme andava a fuoco : Incredibile ma vero. Mentre a Parigi Notre-Dame-Dame andava in fiamme, anche la moschea di Al-Aqsa a Gerusalemme ieri sera si trovava nel pieno di un rovinoso rogo, passato quasi inosservato al… L'articolo Mentre bruciava Notre-Dame, anche la moschea Al-Aqsa a Gerusalemme andava a fuoco proviene da Essere-Informati.it.

Terrorismo : il palermitano 'Yusuf' - 'Che Allah punisca miscredenti con fuoco ardente' : Palermo, 17 apr. (AdnKronos) - "Che Allah punisca i miscredenti con il fuoco ardente". A dirlo è il palermitano Giuseppe Frittitta, detto 'Yusuf', arrestato all'alba di oggi dalla Digos di Palermo in Brianza con l'accusa di Terrorismo islamico. Durante una conversazione, registrata dalla Polizia, Fr