Neve in pianura | molto raro così tardi nella stagione

Meteo - allerta shock per Domenica 5 Maggio : torna il FREDDO - rischio Neve mai vista in pianura da Verona a Bologna : Meteo – Scatta l’allerta per Domenica 5 Maggio sull’Italia: la situazione Meteorologica che si delinea per il weekend è davvero clamorosa, in quanto si potrebbero verificare nevicate mai viste prima in pianura Padana. In base ai dati conservati negli annali di climatologia, infatti, le nevicate in pianura Padana a Maggio sono rarissime, e si contano sulle punte delle dita di una mano negli ultimi 250 anni. A Bologna, infatti, ...

Freddo e Neve in pianura oltralpe : Mentre sulla nostra penisola il flusso atlantico mantiene tempo instabile con temperature tipiche del periodo oltralpe le cose vanno diversamente. Pressione al suolo per Venerdì 12 Aprile La risalita dell’alta pressione fin sulla Scandinavia sta facendo scendere in risposta aria molto fredda sull’Europa centrale con valori fin -8/-10°C a 1500m. Nella giornata odierna l’aria Artica ha raggiunto la Germania, Polonia , ...