Moto2 – Baldassarri trionfa a Jerez | battuti Navarro e Fernandez | tris stagionale per il

Moto2 - GP Spagna : pole per Jorge Navarro. Bulega e Baldassarri in seconda fila : C'è Navarro in pole position. Con la Speed Up e contro l'esercito delle Kalex che monopolizzano gran parte della griglia in Moto2. La seconda soddisfazione giornaliera di Luca Boscoscuro, patron del ...

Moto2 - risultato qualifiche GP Spagna 2019 : Jorge Navarro è in pole position - Bulega 5° davanti a Baldassarri : Lo spagnolo Jorge Navarro si conferma in stato di grazia dopo il sorprendente podio di Austin e conquista la prima pole position della carriera in Moto2 nel Gran Premio di Spagna 2019, quarta tappa stagionale del Motomondiale. Il portacolori della Speed Up ha firmato il record della pista di Jerez de la Frontera con un notevole 1’41″182 ottenuto nelle prime battute del Q2, rifilando 91 millesimi al connazionale iberico Alex Marquez ( ...

Moto2 - GP Spagna : Navarro conquista le Libere - giornata no per Baldassarri : Un campanello d'allarme. La prima giornata di prove di Baldassarri è andata tutta storta. Fermo per gran parte del primo turno, causa problemi elettronici, ripetuti,, il romagnolo è anche caduto in ...

Moto2 Americhe : vince Luthi - Baldassarri k.o. : Thomas Luthi vince il GP delle Americhe e torna sul gradino più alto del podio della Moto2. Il pilota svizzero ha trionfato in solitaria davanti al compagno di team Schroetter e a Navarro , in una ...

Moto2 - GP USA 2019 : risultato e classifica. Vince Tom Luthi - Mattia Pasini 4° - Lorenzo Baldassarri cade : E’ di Thomas Luthi la vittoria del GP degli USA, terza prova del Mondiale 2019 di Moto2. Sul tracciato di Austin lo svizzero del Team Dynavolt Intact GP si è imposto in solitaria, precedendo il compagno di squadra Marcel Schrötter (+2″532) e lo spagnolo Jorge Navarro (+3″836) su una sorprendente Speed Up. Degni di menzione Mattia Pasini e Luca Marini. Il romagnolo, rientrano nel Circus per sostituire l’infortunato ...

Moto2 - GP Usa 2019 : risultato qualifiche. Marcel Schrötter conquista la pole - Lorenzo Baldassarri solo 15° : E’ del tedesco Marcel Schrötter la pole position del GP degli Stati Uniti, terza prova del Mondiale 2019 di Moto2. Sul tracciato di Austin il centauro tedesco del Dynavolt Intact GP ha siglato il best time di 2’10″785, sciorinando nel Q2 una prestazione degna di nota. Una giornata, giusto ricordarlo, caratterizzata dalle condizioni climatiche molto difficili, che ha costretto l’organizzazione a rimandare più volte le ...

Moto2 - GP Usa 2019 : risultato prove libere 2. Schrotter fa il vuoto - risale Lorenzo Baldassarri : Il tedesco Marcel Schroetter si conferma a proprio agio sul circuito di Austin e, dopo aver dominato le FP1, si conferma anche nel corso della seconda sessione di prove libere 2 della classe Moto2 nel GP delle Americhe 2019. L’esperto centauro della Kalex Dynavolt ha primeggiato con il crono di 2’09″982, rifilando ben mezzo secondo al compagno di squadra Thomas Luthi: l’elvetico, fermatosi a 0.508 dalla vetta, ha comunque ...

Moto2 - GP USA 2019 - presentazione : Baldassarri a caccia del tris : Le prime due gare del Motomondiale 2019 classe Moto2 in Qatar e in Argentina sono state vinte da Lorenzo Baldassarri, e ora nel Gran Premio degli Stati Uniti sul Circuito delle Americhe di Austin, in Texas, il 22enne marchigiano della Kalex del Team Flexbox HP 40 vuole addirittura il clamoroso tris. Non sarà per nulla facile però per il pilota della VR46 Academy perché gli avversari sono tanti e forti, a cominciare dall’eterno svizzero Thomas ...

Moto2 - è ancora dominio per la VR46 Academy : Baldassarri mondiale a 2 - 75 : ROMA - Nel 2017 Franco Morbidelli, poi Francesco Bagnaia: la VR46 Academy, la scuola di piloti di Valentino Rossi, torna alla ribalta nel 2019 alla ribalta. È Lorenzo Baldassarri, protagonista di uno ...

Gp Argentina : Baldassarri vince in Moto2 : ANSA, - ROMA, 31 MAR - Lorenzo Baldassarri ha bissato in Argentina la vittoria conquistata in Qatar ed il pilota marchigiano è a punteggio pieno, in testa alla classifica del mondiale Moto2. Sul podio ...

Moto2 - GP Argentina : bis di Baldassarri - è primo nel Mondiale. 2° Gardner - 3° Marquez : La cronaca della gara Parte bene Marcel Schrotter, seguito da Alex Marquez e Remy Gardner. L'australiano impiega un paio di giri per disfarsi del pilota catalano, poi attacca anche il tedesco e si ...

Moto2 - Argentina : vittoria per Baldassarri : TERMAS DE RIO HONDO - vittoria e bis per Lorenzo Baldassarri, che dopo il Qatar si prende anche la gara di Termas de Rio Hondo. Il 22enne pilota di San Severino Marche, in sella alla Kalex del team ...

Moto2 - Risultato FP3 GP Argentina 2019 : Remy Gardner di un soffio su Marini e Luthi - Bulega sesto - Baldassarri si salva dalla Q1 : L’australiano Remy Gardner (Kalex Onexox) conferma il suo ottimo inizio di stagione e chiude in vetta la terza sessione di prove libere del Gran Premio di Argentina 2019 di Moto2. Dopo un turno equilibratissimo e combattuto, Gardner comanda la classifica dei 14 piloti che eviteranno la Q1 nel corso delle qualifiche (che scatteranno alle ore 17.30) chiudendo con il tempo di 1:42.815, il migliore di questo fine settimana di Termas de Rio ...