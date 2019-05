Mihajlovic | ' Per la salvezza ci manca l' ultimo scatto'

Bologna - Fenucci non ha dubbi : “Mihajlovic è l’uomo giusto per il nostro futuro - ma sta a lui decidere” : In attesa di ottenere la salvezza, l’ad del Bologna ha parlato del futuro di Mihajlovic e delle intenzioni del presidente Saputo “Il rinnovo dell’allenatore? Prima di pensare al futuro bisogna concentrarsi sul presente. La salvezza,come ha detto anche Mihajlovic, non è stata ancora conseguita e aspettiamo i punti necessari per poi progettare il futuro“. LaPresse/Massimo Paolone E’ il pensiero ...

Bologna-Empoli - Mihajlovic : 'Salvi? Piedi per terra. Ora non parlo del futuro' : " È naturale che quella di oggi fosse una delle ultime possibilità per la salvezza - ha detto l'allenatore dell'Empoli a Sky Sport - perché mancano solo quattro gare alla fine del campionato, ...

Bologna Empoli formazioni probabili - 4-2-3-1 per Mihajlovic : Bologna Empoli formazioni – Sfida salvezza tra Bologna ed Empoli, che si affrontano allo stadio Dall’Ara domani, sabato 27 aprile, alle ore 15.00. I felsinei cercano lo scatto decisivo per uscire dalla lotta per non retrocedere, mentre i toscani hanno bisogno di fare punti a tutti i costi per provare ad avvicinarsi all’Udinese. Allenamento mattutino […] L'articolo Bologna Empoli formazioni probabili, 4-2-3-1 per Mihajlovic è stato ...

Bologna - Poli : 'Con Mihajlovic giochiamo per imporci - al Dall'Ara siamo super' : Andrea Poli , centrocampista del Bologna , ha parlato oggi pomeriggio ai microfoni di Sky Sport: 'Da quando è arrivato Mihajlovic abbiamo sempre pensato di giocare la partita sfruttando i nostri mezzi . Stiamo facendo una cavalcata e vogliamo centrare l'obiettivo. Rispettiamo l'EmPoli, ...

Bologna - Fenucci : "Mihajlovic? Progetto ambizioso per trattenerlo" : ... quindi per Riccardo Bigon che lavora al fianco della squadra, e comunque non abbiamo incontrato né incontreremo nessuno: il fatto che io sia amico di tanti diesse nel mondo del calcio non significa ...

Serie A Bologna - Mihajlovic : «Per vincere dobbiamo rischiare di più» : Bologna - Prossimo avversario del Bologna , la Sampdoria si presenterà al Dall'Ara galvanizzato dal derby vinto. Il tecnico rossoblu Sinisa Mihajlovic presenta così la sfida contro i blucerchiati: "...

Mihajlovic : 'Juve - comportamento ingiusto con la Spal per la lotta salvezza' : Sinisa Mihajlovic non ci sta: "Il comportamento della Juve è stato ingiusto". L'allenatore del Bologna, nel post della sfida contro la Fiorentina, terminata 0-0, ha criticato le scelte di Allegri di ...

Bologna - Mihajlovic : 'Salvo solo il risultato. Gli applausi di Firenze? Ecco perché...' : Sinisa Mihajlovic , allenatore del Bologna , parla ai microfoni di Sky Sport dopo lo 0-0 con la Fiorentina: 'Salvo solo il risultato. Oggi abbiamo fatto meno bene, sbagliando troppi passaggi e con troppi lanci lunghi. Abbiamo creduto poco nella vittoria e non mi è ...

Bologna-Chievo - dalle 20.30 La Diretta Per Mihajlovic c'è solo la vittoria : Si chiude col posticipo del lunedì il programma della 31esima giornata di Serie A con la sfida tra Bologna e Chievo. E' una partita di capitale importanza per i felsinei, che nel turno ...

DIRETTA ATALANTA BOLOGNA/ Streaming video e tv : Gasperini vs Mihajlovic - bel duello : DIRETTA ATALANTA BOLOGNA: cronaca live della partita valida per la 30giornata di campionato di Serie A. Segui la partita in DIRETTA Streaming video.

Serie A Bologna - le mosse di Mihajlovic Per la salvezza : Bologna - L'arrivo di Sinisa Mihajlovic ha capovolto il mondo Bologna . E, di riflesso anche altre squadre che si sentivano quasi sicure, hanno cambiato registro: vedi l'Empoli, che esonerato Iachini per richiamare Andreazzoli o l' Udinese , che a sorpresa ...

Serie A Bologna - Mihajlovic : «Sono venuto qui perché ci credo» : ... dopo aver subito il provvisorio pareggio neroverde nei minuti di recupero: 'Se non avessi creduto nella salvezza non sarei venuto qui - esordisce ai microfoni di Sky Sport il tecnico rossoblu Sinisa ...

Niang è di proprietà del Torino - ma contro il Bologna ha tifato per Mihajlovic : tifosi furiosi : Mbaye Niang ha dimenticato per una sera di essere ancora di proprietà del Torino esaltando la vittoria di Mihajlovic ed il suo Bologna Mbaye Niang al centro di numerose polemiche nelle ultime ore. Il calciatore è ancora di proprietà del Torino, dato che il Rennes ancora deve decidere se esercitare o meno il riscatto del suo cartellino. Niang però nella gara di ieri tra i granata ed il Bologna, ha esaltato la vittoria di Mihajlovic con un ...

Rimonta show del Bologna - Mihajlovic esce dalla zona retrocessione : il Torino a testa bassa - brusca frenata nella corsa per l’Europa : Mihajlovic porta il Bologna fuori dalla zona retrocessione, il Torino di Mazzarri non riesce ad agganciare la Roma al quinto posto: grande sfida all’Olimpico L’anticipo del sabato sera della 28ª giornata di Serie A ha regalato un’importantissima sfida, quella tra Torino e Bologna. Da una parte, la squadra di Mazzarri è scesa in campo con in testa solo un pensiero: l’obiettivo Europa. Mentre il team guidato da ...