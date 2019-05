Almeno 15 persone sono morte in India e in Bangladesh per il ciclone Fani

Almeno quattro persone sono state ferite dopo che una betoniera è uscita di strada a Roma - per un malore del conducente : Almeno quattro persone sono state ferite a Roma – in via Casilina, all’altezza del Policlinico Casilino – dopo che una betoniera è uscita di strada. Tra i feriti c’è anche il conducente della betoniera, che secondo le prime informazioni avrebbe avuto

Almeno sei persone sono morte in un attacco armato in una chiesa del Burkina Faso : Domenica un gruppo di uomini armati ha attaccato una chiesa protestante nel nord del Burkina Faso, nell’Africa occidentale, uccidendo Almeno sei persone. L’attacco è avvenuto a Silgadji, una località vicina a Djibo, alla fine della messa domenicale delle 11: il gruppo

Almeno 17 persone sono morte per le inondazioni a Sumatra - in Indonesia : Almeno 17 persone sono morte per le inondazioni e le frane a Sumatra, in Indonesia, causate da giorni di intense piogge; ci sono anche nove dispersi. Circa 12mila persone sono state evacuate e centinaia di edifici, ponti e strade sono

Francia - continua la mobilitazione dei gilet gialli : “Diversi feriti a Strasburgo - arrestate Almeno tre persone” : Due giorni dopo gli annunci di Emmanuel Macron in risposta alla crisi sociale, i gilet gialli tornano a mobilitarsi nelle piazze di Francia per protestare stavolta contro quello che definiscono il “blabla” presidenziale. Una manifestazione che è diventata ormai un appuntamento fisso del sabato ma questa volta da Parigi l’attenzione si è concentrata su Strasburgo, dove si sono radunate centinaia di persone e dove si sono verificati ...

Attentati Sri Lanka - Almeno 290 morti. Arrestate 24 persone | : La polizia aggiorna il bilancio delle vittime delle esplosioni avvenute in hotel e chiese. Disinnescata un'altra bomba vicino all'aeroporto di Colombo. Terminato il coprifuoco, ma nella capitale le ...

Almeno 13 persone sono morte nel crollo di una chiesa in Sudafrica : Almeno 13 persone sono morte nel crollo del muro di una chiesa in Sudafrica, nella provincia di KwaZulu-Natal. Al momento del crollo, causato probabilmente dalla molta pioggia, la chiesa era particolarmente affollata per l’inizio di una messa pasquale e molte persone

Almeno 14 persone sono state uccise in Pakistan in un assalto armato al loro autobus : Almeno 14 persone sono state uccise in Belucistan, nel sud del Pakistan: stavano viaggiando a bordo di un autobus che è stato attaccato da alcune persone con il volto coperto che indossavano le uniformi Corpo di Frontiera, un gruppo paramilitare del

Bus di turisti si ribalta e precipita da una scogliera : «Almeno 28 morti - a bordo c'erano 57 persone» : Gravissima tragedia in Portogallo sull'isola di Madeira, nell'Oceano Atlantico: un bus turistico si è ribaltato ed è precipitato da una scogliera sopra una casa. A...

Madeira - si ribalta bus pieno di turisti. «Almeno 28 morti - 57 persone a bordo» : Strage sull'isola di Madeira, in Portogallo, in pieno Oceano Atlantico. Un bus turistico si è ribaltato su una strada causando diverse vittime. Sono almeno 28 le vittime del disastro...

Almeno 147 persone sono state uccise nell’offensiva contro Tripoli - in Libia - dice l’Organizzazione Mondiale della Sanità : L’Organizzazione Mondiale della Sanità, agenzia dell’ONU per la salute, ha detto che finora nell’offensiva militare contro Tripoli, la capitale della Libia, sono state uccise Almeno 147 persone e altre 614 sono state ferite. L’offensiva è iniziata il 4 aprile, quando le

Almeno nove persone sono morte nel crollo di due edifici in una favela di Rio de Janeiro : sono Almeno nove le persone morte in seguito al crollo di due edifici venerdì 12 aprile nella favela di Muzema, a Rio de Janeiro, in Brasile. La favela si trova nel quartiere di Itanhangá, che nei giorni scorsi è stato colpito da

Almeno 16 persone sono morte a causa dell’esplosione di una bomba a Quetta - in Pakistan : Almeno 16 persone sono morte e 30 sono ferite in seguito all’esplosione di una bomba in un mercato della frutta della città di Quetta, in Pakistan. Un funzionario della polizia ha detto ad Al Jazeera che l’obiettivo dell’esplosione sarebbero state alcune

Negli scontri in Libia sono morte Almeno 35 persone : L'avanzata del generale Haftar continua mentre il governo di Tripoli, riconosciuto dall'ONU e dall'Italia, ha lanciato una controffensiva