VIDEO MotoGP | GP Spagna 2019 | Fabio Quartararo poleman più giovane della storia! Crolla

MotoGp – Bagnaia ‘ruba’ la Q2 a Valentino Rossi a Jerez : il gesto del giovane rookie al suo maestro [VIDEO] : Il gesto di Pecco Bagnaia dopo aver ‘rubato’ la Q2 a Valentino Rossi a Jerez de la Frontera Weekend amaro per Valentino Rossi a Jerez de la Frontera: il venerdì di prove libere e le qualifiche di oggi in Spagna non hanno regalato al Dottore lo stesso sorriso che ha sfoggiato nelle prime gare della stagione 2019 di MotoGp. Il nove volte campione del mondo non è riuscito a staccare il pass per la Q2 del Gp di Spagna, a causa di ...

MotoGp – Qualifiche amare per Valentino Rossi a Jerez : l’errore costato caro al Dottore in Q1 [VIDEO] : Valentino Rossi partirà dalla 13ª posizione in griglia a Jerez de la Frontera: ecco l’errore costato caro al Dottore in Q1 E’ stato un weekend complicatissimo per Valentino Rossi a Jerez de la Frontera: dopo una giornata difficoltosa in pista con le prove libere, le Qualifiche non hanno regalato il sorriso sperato al Dottore. Il nove volte campione del mondo non è riuscito a staccare il pass per accedere nella Q2 del primo ...

MotoGp - brutta caduta per Iannone nelle FP4 di Jerez : niente qualifica per il pilota dell’Aprilia [VIDEO] : Il pilota dell’Aprilia è stato accompagnato in Clinica Mobile dopo una brutta caduta che gli ha procurato un forte dolore alla caviglia Brutte notizie per Andrea Iannone, che non è riuscito a prendere parte alle qualifiche del Gp di Jerez per una caduta avvenuta nel corso delle FP4. Il pilota dell’Aprilia è finito rovinosamente a terra, subendo un colpo molto forte alla caviglia che ha spinto il team italiano ad accompagnare il ...

MotoGP - Jorge Lorenzo compie 32 anni al GP di Spagna : gli auguri di Dorna in un VIDEO : La Dorna non poteva dimenticare il cinque volte campione del mondo: ha voluto omaggiarlo con una clip che ripercorre tutte le sue gare sul circuito andaluso. I successi di Jorge Lorenzo a Jerez Nel ...

MotoGP - GP di Spagna. La caduta di Abraham e Smith a Jerez : i piloti stanno bene. VIDEO : Bandiera rossa a due minuti dal termine delle seconde prove libere del Gran Premio di Spagna. Karel Abraham e Bradley Smith sono scivolati alla curva 5 , uno dopo l'altro, quasi contemporaneamente. Ad ...

VIDEO Caduta Smith e Abraham prove libere 2 GP Spagna MotoGP : le scivolate dall’on-board di Petrucci : Bradley Smith e Karel Abraham sono caduti a due minuti dal termine delle prove libere 2 del GP Spagna 2019, quarta tappa del Mondiale MotoGP. I due centauri sono scivolati nella medesima zona della pista di Jerez ma fortunatamente non si sono fatti nulla di grave, in mezzo si è trovato anche Danilo Petrucci che ha avuto un’ottima prontezza di riflessi e si è rialzato riuscendo a rimanere in sella alla sua moto al termine del turno in cui ...

VIDEO GP Spagna MotoGP 2019 - nuovo asfalto a Jerez : ecco come cambia il circuito per la gara : Buona parte del tracciato di Jerez è stato riasfaltato in occasione del GP Spagna 2019, quarta tappa del Mondiale MotoGP che si correrà nel weekend. Il circuito dell’Andalusia presenta dunque un nuovo manto stradale che i piloti dovranno cercare di studiare al meglio durante le prove libere per poi essere performanti in qualifica e in gara. Le novità più importanti riguardano soprattutto le curve 8 e 13, a essere rimasti intatti sono ...

