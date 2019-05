Vada tra la gente Scontro tra suore a Ballando con le stelle

ilgiornale

(Di sabato 4 maggio 2019) La ballerina dicon le, Suor Cristina , continua a far parlare di sé. Non a caso, in una puntata di Tv Talk, sono stati mandati in onda alcuni video-filmati che immortalano diversi ...

RedTurt91891428 : @marco_gervasoni Secondo @marco_gervasoni il neofascismo è molto meno pericoloso del fascismo. Lo vada a raccontar… - NovareseVolante : Se non si portano a casa i 3pt è giusto che sta manica di figli della merda non vada in CL...però dalle tasche loro… - vada_70 : RT @iltrumpo: Salvini vuole reintrodurre il grembiule a scuola per evitare disparità tra chi veste firmato e chi no. Per coerenza bisognere… -