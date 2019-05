Selma Blair | trasfusione di plasma per combattere la sclerosi multipla

blogo

(Di sabato 4 maggio 2019) 46enne attrice americana,combatte da tempo contro la. Vista in film come Hellboy, Cruel Intentions - Prima regola non innamorarsi, La Rivincita delle Bionde, La Cosa più Dolce, The Fog e il più recente After,ha confessato sui social di essersi sottoposta ad unadi, per provare aquella malattia che ad oggi non ha cure ufficiali e risolutive.Riposando. Ricevendo. Mi sono commossa quando ho capito che servono da mille a 15mila donatori per una singola dose. È un dono incredibile che sto ricevendo e che mi ha aiutato immensamente. Non è un post triste. Grazie universo. Grazie donatori. Grazie amici miei e tutti coloro che mirano a trovare il modo di sentirsi più forti. Qualunque sia la forma che prende. AmoreIn un'immagine socialparrebbe riposare, con una mascherina sugli occhi, mentre in un altro ...

