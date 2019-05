Una formula matematica descrive il “canto” dei buchi neri

Formula 1 - retroscena Hamilton dopo il Gp di Baku : “se davanti a me ci fosse stata Una Ferrari…” : Il pilota britannico ha parlato dei concitati momenti della partenza del Gp di Baku, svelando un piccolo retroscena Mai la Mercedes aveva iniziato così bene un Mondiale, anzi mai nessuno nella storia della Formula 1 aveva piazzato le proprie macchine davanti a tutti nei primi quattro Gran Premi. photo4/Lapresse Un avvio pazzesco, che permette alle Frecce d’Argento di dominare sia la classifica Costruttori che quella piloti, dove ...

Formula 1 – L’analisi di Giovinazzi sul suo Gp dell’Azerbaijan : “sarei potuto finire in top ten solo con Una safety car” : Le prime impressioni di Antonio Giovinazzi al termine del Gp dell’Azerbaijan, il pilota italiano dell’Alfa Romeo Racing analizza la sua performance a Baku Il Gp dell’Azerbaijan replica lo stesso copione degli altri tre appuntamenti già andati in scena del campionato mondiale di Formula 1. Le due Mercedes sono state anche in questa occasione leader della corsa, seguite da tutte le altre monoposto in gara. Bottas ha vinto ...

Formula 1 – Leclerc non si abbatte a Baku : “nessUna catastrofe! Ho chiesto al muretto se potevo raggiungere quelli davanti - ma…” : Charles Leclerc sincero dopo il Gp d’Azerbaijan: le parole del giovane monegasco della Ferrari al termine della gara i Baku Non era mai accaduto prima, la Mercedes è entrata nella storia con la sua quarta doppietta consecutiva in questa stagione 2019 di Formula 1 iniziata col botto. La Ferrari, ancora una volta, non è riuscita a mettere i bastoni tra le ruote alle Frecce Argento, che celebrano a Baku la vittoria di Valtteri Bottas, ...

Formula 1 - John Elkann non usa mezze misure : “Mercedes più forte e fortUnata - ma la Ferrari non si arrende” : Il presidente della Ferrari ha commentato l’esito del Gp di Baku, ammettendo la superiorità attuale della Mercedes Niente mezze misure, John Elkann non si nasconde dietro un dito dopo il Gp di Baku, terminato con l’ennesima doppietta della Mercedes con Bottas davanti ad Hamilton. photo4/Lapresse Una superiorità netta, che comunque non abbatte il numero uno della Ferrari, convinto che il Cavallino non si arrenderà fino alla fine ...

Formula 1 – Nuovo tatuaggio per Hamilton a Baku : sulla mano di Lewis spunta Una figura tra il sacro ed il profano [GALLERY] : Nuovo tatuaggio per Lewis Hamilton: in occasione del Gp dell’Azerbaijan spunta un tattoo tra il sacro ed il profano Diventano più numerosi i tatuaggi sul corpo di Lewis Hamilton. Il britannico ha mostrato infatti a Baku sulla sua mano sinistra un Nuovo tattoo. Il pilota della Mercedes si è fatto tatuare un cubo di Metatron, simbolo mistico che sin dall’antichità rappresenta la Mappa della Creazione. Hamilton, all’interno ...

Formula 1 - GP Baku - Vettel : 'Io e Leclerc? Ci aspettavamo Una sessione migliore' : "Le Mercedes sono state più veloci di noi alla fine. Io ho iniziato un po' male, verso la fine sono migliorato. Però è stata una sessione complicata, molto lunga e la temperatura della pista che ...

Formula 1 – Annullate le FP1 a Baku - controllati i 300 tombini sul circuito : Russell tradito da Una… Ferrari : La direzione gara ha deciso di annullare la prima sessione di prove libere sul circuito di Baku, si tornerà dunque in pista alle ore 15 Colpo di scena nel corso della prima sessione di prove libere del Gp d’Azerbaijan, un tombino apertosi in pieno rettilineo ha causato la rottura del fondo della Williams di Russell, obbligando la Direzione Gara prima a sospendere tutto e poi ad annullare le FP1. photo4/Lapresse I commissari infatti ...

Formula 1 - Leclerc impaziente di scendere in pista a Baku : “circuito senza eguali - ma c’è Una regola da rispettare” : Il pilota monegasco ha analizzato il prossimo Gp di Baku sul sito ufficiale della Ferrari, rivelando di adorare la pista azera Per la quarta volta la Formula 1 fa tappa a Baku. La prima edizione di questa gara risale al 2016, quando portava il nome di Gran Premio d’Europa, le altre sono invece state inserite in calendario come GP dell’Azerbaigian. Photo4/LaPresse Il circuito cittadino azero è uno dei tre attualmente presenti nel Mondiale ...

Formula 1 - durissimo attacco alla Ferrari : “stanno umiliando Leclerc - guai a considerarlo Una figura di supporto” : L’ex pilota Brundle ha commentato duramente il comportamento della Ferrari nei confronti di Leclerc in Cina Il team order impartito dalla Ferrari a Leclerc in occasione dell’ultimo Gp della Cina continua a far discutere, alimentando discussioni e polemiche nonostante siano passati un po’ di giorni. photo4/Lapresse L’ultimo ad occuparsi della questione è Martin Brundle, ex pilota britannico e adesso commentatore per ...

Formula 1 – Kimi Raikkonen accompagna il piccolo Robin in Belgio per Una gara di… minicross [VIDEO] : Kimi Raikkonen in Belgio per supportare il figlio Robin in una gara di minicross Kimi Raikkonen è tornato a casa dopo il Gp della Cina, dove ha collazionato un positivo nono posto, ma il tempo per rilassarsi nella sua dimora è stato breve. Il pilota finlandese dell’Alfa Romeo ha infatti preparato subito i bagagli, per partire insieme a tutta la sua famiglia alla volta del Belgio. The Iceman si trova infatti adesso a Lommel per ...

Formula 1 - la Ferrari al GP Cina come Una principessa capricciosa : una Ferrari ancora a caccia di un'anima. La macchina veloce vista durante i test, non è sparita, ma è difficile da mettere a punto. Toto Wolff, due anni fa, dopo quattro gare in sofferenza disse che ...

Formula 1 - Leclerc non risparmia Una frecciata alla Ferrari : il team order non va giù al monegasco : Il pilota monegasco ha accettato il team order, rivelando però al tempo stesso di esserci rimasto davvero male Gara complicata per Charles Leclerc, il pilota della Ferrari ha chiuso al quinto posto il Gran Premio della Cina, dovendo ingoiare anche l’ordine di scuderia arrivato nella parte iniziale di gara. photo4/Lapresse Il monegasco è stato costretto a lasciar strada a Vettel, rovinando poi le sue gomme alle sue spalle e ...

