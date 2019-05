Un esercito di morti sta marciando su Facebook

Caos Venezuela : 4 morti - 2 minori/ Maduro "esercito con me" : Trump "stop repressione" : Caos Venezuela dove il golpe fallito di Guaidò: Maduro 'pronti a combattere'. Usa e Russia si minacciano a vicenda, Trump risponde 'basta repressioni'

Bombe di Pasqua in Sri Lanka - blitz dell'esercito nell'est : almeno 15 morti : Alcuni kamikaze, non potendo avere la meglio sui soldati, si sono fatti esplodere. Tra le vittime anche sei bambini

Sri Lanka - blitz esercito a Est.15 morti : 5.55 blitz dell'esercito dello Sri Lanka in una zona dell'est del Paese, dopo le stragi di Pasqua. Sarebbero morte almeno 15 persone, tra cui sei bambini. Al momento dell'intervento delle forze di sicurezza contro sospetti legati agli attentatori, tre uomini si sono fatti esplodere provocando vittime. In tutto il Paese sono state sospese le messe domenicali.

Libia - assalto armato al centro di detenzione dei migranti : “esercito di Haftar ha sparato alle persone - due morti” : Almeno due migranti sono rimasti uccisi e almeno altri 19 feriti in un attacco di uomini armati a un centro di detenzione a Qasr Ben Ghashir, sobborgo a sud di Tripoli dove sono in corso combattimenti fra le forze tripoline e quelle del generale Khalifa Haftar. Lo scrive il Times of Malta, che cita l’Unhcr, secondo cui il centro ospitava 980 migranti. Non è chiaro perché il centro, in particolare, sia stato preso di mira e da chi, ma i ...

Libia : raid aereo contro esercito di Haftar - almeno 21 morti : 16:00 - I combattimenti in corso in Libia ha spinto l’Onu a lanciare un appello "a tutte le parti militari" affinché rispettino una "tregua umanitaria" di due ore - tra le 16 e le 18 - in modo tale da poter evacuare civili e feriti dalle quattro zone più calde a sud di Tripoli. 15:40 - E' di almeno 21 morti il bilancio provvisorio del raid aereo delle forze del governo di accordo nazionale contro le postazioni del generale ...

Almeno tre soldati pakistani sono morti in uno scontro con l’esercito indiano in Kashmir : Almeno tre soldati pakistani sono morti e uno è rimasto ferito in uno scontro con l’esercito indiano nella zona contesa del Kashmir. La schermaglia, avvenuta nella zona di Rawalakot, arriva qualche settimana dopo le forti tensioni di febbraio, quando le ostilità