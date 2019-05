Trame Spagna | Il Segreto | Antolina decide di partire | Prudencio tradito dal suo dipendente

Blastingnews

(Di venerdì 3 maggio 2019) Prosegue l'appuntamento con la soap opera spagnola “Il” prodotta da Boomerang Tv e scritta da Aurora Guerra. Negli articoli precedenti incentrati su questo sceneggiato, è stato già anticipato che nelle puntate iberiche attualiha fatto finire in prigione Elsa Laguna dopo averla denunciata per adulterio, precisamente per aver intrapreso una tresca clandestina con suo marito Isaac Guerrero. E' in arrivo una clamorosa svolta nei capitoli che andranno in onda su “Antena 3” da lunedì 6 a venerdì 10 maggio 2019. L’ex ancella rinuncerà a stare al fianco del consorte, dato che comunicherà a Dolores di aver deciso di abbandonare Puente Viejo in modo definitivo. Il nuovo personaggio Marchena, invece dopo aver dato numerosi consigli al suo datore di lavoroOrtega, lo tradirà, svelando alla sua padrona Francisca Montenegro il patto che ha stretto con Severo Santacruz ...

TuttOSuLinuX : Attualità: Una Vita, trame spagnole: Ramon innamorato di Carmen, Fabiana prova piet... #Attualità #Vita #trame… - antoniogenna : TV Soap #1019: Telenovelas — Addio a Maria Zarattini – Il lancio di Doña Flor y sus dos maridos – I migliori debutt… - SFarinaOff_It : PUBBLICITA' ASSURDO?? Intanto in Spagna: Il sergente troverà ELSA morente in carcere, si salverà?? Francisca felice… -