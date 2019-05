Sant' Alessandro | ' InSegno' parla di scienza e spazio

Al via le riprese di MaSantonio - la nuova serie tv Cattleya con Alessandro Preziosi : Novità importanti in arrivo da Cattleya che ha riaperto i "cantieri" per mettere insieme una nuova serie tv, Masantonio. Questo dovrebbe essere il titolo o, comunque, il protagonista di una nuova serie di episodi che vedrà come protagonista Alessandro Preziosi. L'attore, reduce dal successo di Non Mentire per Canale 5, è pronto per buttarsi a capofitto nel suo nuovo progetto le cui riprese sono iniziate proprio oggi a Roma. In un primo ...