Salvini a Modena | contestazione dei centri sociali | lancio di sassi e uova

Modena - urla e lanci di sassi prima del comizio di Salvini : polizia carica i manifestanti. Il video : Contestazioni a Modena prima dell’inizio del comizio elettorale di Matteo Salvini. Da un gruppo formato da un centinaio di manifestanti al presidio del centro sociale Spazio Guernica all’ingresso del parco Novi Sad è partito un lancio di sassi contro le forze dell’ordine che hanno risposto con una carica. Una persona è stata fermata. Ragazzi hanno gridato ‘lasciateci passare’, ‘liberiamoci dal ...

Modena - lancio di sassi prima del comizio di Salvini - : Si sono verificati scontri nella città emiliana prima dell'arrivo del vicepremier. Le forze dell'ordine hanno risposto con una carica alla sassaiola. Il leader della Lega poi è salito sul palco: "Alla ...

Modena - lancio di sassi prima del comizio di Salvini : Modena, lancio di sassi prima del comizio di Salvini Si sono verificati scontri nella città emiliana prima dell'arrivo del vicepremier. Le forze dell'ordine hanno risposto con una carica alla sassaiola. Il leader della Lega poi è salito sul palco: "Alla faccia dei rosiconi", ha scritto poi sui ...

Modena - scontri prima comizio Salvini : Contestazioni e anche un lancio di sassi contro le forze dell'ordine a Modena, in attesa del comizio del vicepremier Matteo Salvini , che si trova in Emilia-Romagna. Da un centinaio di ragazzi, ...

Modena - scontri tra centri sociali e polizia<br> prima del comizio di Salvini : Matteo Salvini ha una fitta agenda ricca di appuntamenti elettorali in questi giorni, stamattina era a Parma, poi a Reggio Emilia, alle 14:30 a Modena, ma prima di arrivare, nel luogo in cui era programmato il suo comizio, sono arrivati i ragazzi del centro sociale Guernica, che hanno protestato contro di lui. Ci sono stati dei lanci di sassi all'ingresso del parco Novi Sad contro le forze dell'ordine che hanno risposto con una carica.A dire ...

A Modena l'odio anti-Salvini : scatta la sassaiola sulla polizia : Claudio Cartaldo Il comizio del ministro dell'Interno scatena i centri sociali. Insulti e lancio di sassi. Gli agenti rispondono con una carica Il tour elettorale di Matteo Salvini in Emilia Romagna si colora con le tinte degli scontri. Dopo aver girato Fidenza, Reggio Emilia e altre città emiliane, il ministro dell'Interno è approdato a Modena e qui sono esplose, puntuali, le proteste. I poliziotti hanno dovuto reagire con una ...

Scontri a Modena in attesa di Salvini. Lui risponde : "Zecche da centro sociale" : Contestazioni a Modena in attesa dell’arrivo di Matteo Salvini per un comizio elettorale.Un centinaio di manifestanti al presidio del centro sociale Spazio Guernica all’ingresso del parco Novi Sad ha fatto partire un lancio di sassi contro le forze dell’ordine che hanno risposto con una carica.Una persona è stata fermata. Ragazzi hanno “lasciateci passare”, “liberiamoci dal razzismo”. Si ...

Matteo Salvini contestato a Modena - sassi contro le forze dell’ordine : Forti tensioni per l'arrivo di Matteo Salvini a Modena. Alcuni attivisti del centro sociale Guernica hanno lanciato sassi e altri oggetti in direzione delle forze dell'ordine, che hanno risposto con una carica. In corso anche manifestazioni degli anarchici e della Cgil in protesta contro il ministro dell'Interno.Continua a leggere

Disordini a Modena prima del comizio di Salvini : sassi contro la polizia - un fermato : Contestazioni a Modena prima dell'arrivo del ministro dell'Interno, Matteo Salvini, per un comizio nell'ambito del tour in Emilia-Romagna. Da un gruppo di un centinaio di attivisti dei centri sociali è partito un lancio di sassi e oggetti contro il cordone di polizia schierato all'altezza del parco di Novi Sad per impedire l'accesso dei manifestanti in centro, dove è previsto il comizio del vicepremier leghista. Una persona ...

Salvini : Lancio di sassi a Modena prima del comizio : Tensione in Emilia Romagna dove sono previsti una serie di comizi del leader della Lega Matteo Salvini. Prime contestazioni a Modena in attesa dell'arrivo di Salvini . Da un gruppo di un centinaio di ...

Modena - la manifestazione degli anarchici contro il ministro Salvini Diretta video : Dopo le tensioni con le forze dell'ordine, gli attivisti del centro sociale Guernica hanno insultato il ministro dell'Interno, colpevole, secondo loro, di non farli «manifestare nelle strade della loro città»

Modena - proteste contro Salvini. Scontri : 15.05 Contestazioni a Modena, dove sono state organizzate tre manifestazioni contro l'arrivo in città di Matteo Salvini per un comizio elettorale. Un gruppo di manifestanti del presidio del centro sociale Spazio Guernica all'ingresso del parco Novi Sad ha iniziato a lanciare sassi contro le forze dell'ordine, che hanno risposto con una carica. I manifestanti gridano:"Lasciateci passare", "liberiamoci dal razzismo". Una persona è stata fermata.

Modena - Salvini atteso per un comizio : parte un lancio di sassi - la polizia carica : Matteo Salvini è atteso per un comizio elettorale e a Modena partono le prime contestazioni. Da un gruppo di un centinaio di manifestanti al presidio del centro sociale Spazio Guernica all’ingresso del parco Novi Sad è partito un lancio di sassi contro le forze dell’ordine che hanno risposto con una carica. Una persona è stata fermata. Ragazzi gridano “lasciateci passare”, “liberiamoci dal razzismo“. Si tratta di una ...

Migranti : Salvini - impugneremo sentenza di Bologna su richiedenti asilo. Lancio di sassi a Modena prima del comizio : Tensione in Emilia Romagna dove sono previsti una serie di comizi del leader della Lega Matteo Salvini. Prime contestazioni a Modena in attesa dell'arrivo di Salvini . Da un gruppo di un centinaio di ...