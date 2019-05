Psg | Mbappè tre giornate | procedimento disciplinare per Neymar

Psg nei guai : Mbappè fermato 3 turni - Neymar rischia una maxi-squalifica : Nonostante il campionato francese sia già stato messo in bacheca con diverse giornate di anticipo, in casa Psg è caos totale. I campioni di Francia stanno ottenendo risultati molto deludenti e alcuni ...

Psg - tre giornate di squalifica a Mbappé : atteso il verdetto su Neymar : Tre giornate di squalifica, da scontare in campionato. Questa la sanzione inflitta a Kylian Mbappé dalla commissione disciplinare per l’espulsione rimediata nella finale di Coppa di Francia, quando l’attaccante del Psg si è visto mostrare il rosso diretto per un brutto fallo su Damien Da Silva. Mbappé ha già scontato una prima giornata nel recupero di martedì col Montpellier e salterà dunque le prossime due gare di Ligue 1. In ...

Psg - Marquinhos : 'Mbappé non può partire - è un giocatore chiave per noi' : È difficile trovare al mondo giocatori come lui. Siamo tutti felici di vederlo con la maglia del PSG'.

Mbappè gela il Real "Resto al Psg" : ANSA, - ROMA, 22 APR - Niente Real Madrid, Kylian Mbappè giura fedeltà al Psg. Intervistato da Canal+ al termine del match vinto contro il Monaco, la sua ex squadra, e che è valso anche l'ennesimo ...

Mbappè gela il Real : «Resto al Psg - qui c’è un progetto» : Niente Real Madrid, Kylian Mbappè giura fedeltà al Psg. Intervistato da Canal+ al termine del match vinto contro il Monaco, la sua ex squadra, e che è valso anche l’ennesimo scudetto per i parigini, l’attaccante – protagonista di una prova maiuscola (tripletta nel 3-1 finale) – ha smentito le indiscrezioni di mercato. «Sono sicuro di […] L'articolo Mbappè gela il Real: «Resto al Psg, qui c’è un progetto» è ...

Mbappè gela il Real Madrid : 'Resto al Psg' : ROMA - Niente Real Madrid , Kylian Mbappè giura fedeltà al Psg . Intervistato da Canal+ al termine del match vinto contro il Monaco , la sua ex squadra, e che è valso anche l'ennesimo scudetto per i ...

Mbappè gela il Real 'Resto al Psg' : ROMA, 22 APR - Niente Real Madrid, Kylian Mbappè giura fedeltà al Psg. Intervistato da Canal+ al termine del match vinto contro il Monaco, la sua ex squadra, e che è valso anche l'ennesimo scudetto ...

Psg - l’annuncio di Mbappé sul futuro : “non vado al Real Madrid” : Il Psg si è laureato campione di Francia, la stagione del club francese può essere considerata comunque deludente in relazione all’eliminazione in Champions League contro il Manchester United, nella giornata di ieri la festa per il titolo di Francia, arrivato con ampio anticipo. Protagonista invece l’attaccante Mbappé, il futuro dovrebbe continuare ad essere a Parigi, la conferma arriva dal diretto interessato ai microfoni di ...

Psg-Monaco 3-1 - tripletta dell’ex per Mbappé : ora può iniziare la festa [FOTO] : 1/23 AFP/LaPresse ...

Psg-Monaco 2-0 all’intervallo - il primo gol di Mbappé è una grande azione corale [VIDEO] : Psg già campione di Francia e in vantaggio 2-0 sul Monaco all’intervallo. Decide per adesso una doppietta di Mbappé, ex della gara. Secondo gol con un preciso destro su imbucata di Dani Alves. Prima rete, orchestrata con 4 passaggi in contropiede e finalizzata dal fuoriclasse francese. In basso il VIDEO del primo gol di Mbappé. Mbappé just seems to glide over the ground pic.twitter.com/PF5uIQ6liM — Sam McGuire (@SamMcGuire90) 21 ...

Psg - dopo la festa nuovo ribaltone? Rischiano Buffon e Mbappé - nella lista della spesa ci sono Allan e Kean : Improvvisamente in bilico anche le posizioni di Dani Alves , che ha conquistato il suo 39esimo titolo in carriera, confermando il suo status di giocatore più vincente del mondo, e di Gigi Buffon , ...

Psg - Tuchel sbotta contro i giocatori : “Sono indifendibili e inconcludenti” E su Mbappé… : Il tecnico del PSG, Thomas Tuchel, punta il dito contro i suoi calciatori, dopo la sconfitta contro il Nantes, la seconda consecutiva, che ha impedito ai parigini di vincere il campionato, rimandando la festa a domenica di Pasqua quando riceveranno il Monaco al Parco dei Prinicipi. Durissime le parole dell’allenatore tedesco: “Abbiamo giocato molto male e non possiamo esserne felici, potevamo perdere 4 o 5-1 ed è stata una ...

Psg - tira una brutta aria – Mbappé non convocato : via in estate? : Giallo Mbappé in casa Psg. Il francese non è stato convocato dal tecnico Tuchel per la sfida di oggi alle 19 contro il Nantes, che potrebbe dare l’ottavo titolo alla squadra parigina. Tuchel in conferenza stampa ha giustificato quest’assenza alludendo a dei problemi di affaticamento. Ma dietro potrebbe esserci dell’altro. Mbappé, infatti, dopo il clamoroso 5-1 subìto a Lilla, aveva dichiarato: “Dobbiamo smetterla di ...

Notre Dame : dal Psg al Milan - da Mbappé a Neymar - la commozione del mondo del calcio FOTOGALLERY : Un fiume di messaggi. Di commozione, di sconforto, di speranza, di fiducia. I protagonisti del mondo del calcio hanno usato i social network per esprimere le emozioni per il rogo che ha rischiato di radere al suolo la cattedrale di Notre Dame . Il primo a twittare è stato il Paris Saint-Germain,...