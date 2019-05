Perché ci piacciono tanto birra e caffè? La risposta non è così scontata

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 3 maggio 2019) Senon è per il loro gusto in sé, quanto per le sensazioni che provocano quando li beviamo, come la scossa di energia che arriva assaporando un espresso. Insomma, le preferenze per le bevande amare o dolci non dipendono dalle variazioni nei geni che controllano il gusto, ma in quelli associati alle proprietà psicoattive delle bevande. Ad indicarlo è una ricerca della Northwestern university pubblicata sulla rivista Human Molecular Genetics.“La genetica alla base delle nostre preferenze è collegata alle componenti psicoattive di queste bevande. Alle persone piace il modo in cui alcol eli fanno sentire. E’ per questo che li bevono, non per il sapore”, precisa la coordinatrice dello studio, Marylin Cornelis. Il consumo di zucchero stimola il rilascio di neurotrasmettitori che eccitano, come la dopamina, e hanno effetto anche nel dare ...

