Il segreto | Elsa accusata di essere ladra | anticipazioni trame dal 5 all’11 maggio

Trame Spagna - Il segreto : Elsa viene scagionata - Severo prepara la sua vendetta : L’appassionante e famoso sceneggiato di origini iberiche “Il Segreto” continua a riscuotere tanto successo. Le anticipazioni degli episodi che i telespettatori avranno modo di vedere sull’emittente televisiva “Antena 3” la settimana prossima, svelano che Elsa Laguna dopo essere stata torturata in prigione al tal punto da rischiare la vita per ordine di Antolina, verrà finalmente scagionata. Severo Santacruz invece sempre più convinto che nella ...

Il segreto - spoiler spagnoli : Severo vuole costruire una bomba - Elsa ha una grave malattia : Sorprendenti novità arrivano dalle puntate de Il Segreto, in onda dal 6 al 10 maggio in Spagna. Se Severo avrà intenzione di costruire una bomba, Donna Francisca scoprirà che Fernando rimarrà a Puente Viejo insieme a Maria Elena. Infine Isaac apprenderà che Elsa è molto malata. Il Segreto: Isaac ricatta Antolina Le anticipazioni de Il Segreto in onda dal 6 al 10 maggio in Spagna, raccontano che Isaac scoprirà che la moglie potrebbe aver comprato ...

Il segreto - trame spagnole : Antolina lascia Puente Viejo - Elsa esce dal carcere : Anticipazioni de Il Segreto che hanno dell'incredibile. Nelle puntate spagnole in onda dal 6 al 10 maggio, Severo deciderà di costruire una bomba, mentre Elsa uscirà dal carcere. Infine Antolina lascerà Puente Viejo dopo essere stata ricatta da Isaac. La chiamata di Saul Le anticipazioni de Il Segreto, riguardanti gli episodi in onda dal 6 al 10 maggio in Spagna, svelano che il sergente Cifuentes confesserà a Isaac che Antolina potrebbe aver ...

Il segreto anticipazioni dal 5 all’11 maggio : Elsa schiava di Antolina : Anticipazione Il Segreto prossima settimana: Elsa va a vivere con Isaac e Antolina Le anticipazioni de Il Segreto della prossima settimana rivelano che Don Anselmo e Don Berengario si mettono alla ricerca di Elsa, la quale lascia Puente Viejo dopo essersi presa la colpa del furto avvenuto alla locanda. La Laguna si trova rifugio tra […] L'articolo Il Segreto anticipazioni dal 5 all’11 maggio: Elsa schiava di Antolina proviene da ...

Il segreto anticipazioni : ELSA conosce il dottor ALVARO ma… : L’epidemia di varicella che si innescherà a Puente Viejo sarà una parte fondamentale dei prossimi episodi italiani della telenovela Il Segreto. Visto che saranno tantissime le persone a contrarre il virus, Marcela (Paula Ballesteros) e Camelia comprese, il dottor Zabaleta (Miguel Mota) riterrà opportuno costituire un ospedale da campo per isolare gli ammalati e darà ad ELSA Laguna (Alejandra Meco) e Tiburcio Comino (Cesar Capilla) il ...

Anticipazioni Il segreto dal 5 all'11 maggio : Elsa viene ospitata da Isaac e Antolina : La telenovela Il Segreto offrirà diversi spunti degni di nota nelle puntate in onda su Canale 5 e Rete 4 dal 5 all'11 maggio. In tale periodo terrà banco la nuova accusa mossa contro Elsa, ritenuta colpevole di un furto avvenuto alla locanda. La povera Laguna si troverà a fare i conti con i sospetti di tutti ma, a sorpresa, alla fine sarà Isaac a tenderle la mano....Continua a leggere

Il segreto spoiler : giunge la richiesta di riscatto per i Castaneda - Elsa lascia il paese : Nuovo appuntamento con le anticipazioni de "Il Segreto" relative alla settimana che va da domenica 5 a sabato 11 maggio. La soap ideata da Aurora Guerra continuerà ad andare in onda su Canale 5 alle 16:20 circa, mentre il martedì si rinnova l'appuntamento serale su Rete 4. Nei prossimi episodi ci saranno diversi colpi di scena, a partire dalla vicenda di Elsa che, dopo essersi accollata le responsabilità del furto presso la locanda di Matias e ...

Il segreto spoiler all'11 maggio : Antolina 'schiavizza' Elsa - Prudencio spia Maria : Anticipazioni de Il Segreto ricche di colpi di scena. Nelle puntate dal 5 all'11 maggio, Antolina tratterà come una schiava Elsa, quest'ultima è stata rinnegata dagli abitanti di Puente Viejo. Infine Fernando farà sorvegliare Maria, mentre Julieta si avvicinerà a Pilar. Puente Viejo volta le spalle ad Elsa Le anticipazioni de Il Segreto, riguardanti le puntate in onda da domenica 5 a sabato 11 maggio, svelano che Elsa deciderà di lasciare Puente ...

Anticipazioni Il segreto Trama Puntate 6-12 maggio 2019 : E’ Stata Elsa a Derubare i Castaneda! : Anticipazioni Il Segreto Trama Puntate da lunedì 6 a domenica 12 maggio 2019: Elsa riceve ospitalità da Isaac. Emilia e Alfonso sequestrati! Anticipazioni Il Segreto: Elsa accusa Consuelo di essere una ladra ma poi emerge una inquietante verità! La Laguna si trasferisce a casa di Isaac e Antolina. Adela perde temporaneamente la memoria, mentre Julieta continua ad interessarsi alla situazione di Las Lagunas. Emilia e Alfonso sono stati ...

Il segreto - anticipazioni spagnole : nuovo amore per Elsa - Isaac si ingelosisce : Il Segreto, come noto, è una popolarissima soap opera spagnola, trasmessa da anni in Italia da Canale 5. La telenovela che racconta le trame dei protagonisti di Puente Viejo, come di consueto, regala interessanti indiscrezioni e colpi di scena. Le anticipazioni de Il Segreto provenienti dalla Spagna, relativamente agli episodi che vedremo nei prossimi mesi in Italia, raccontano di un nuovo amore per Elsa. Questo uomo entrerà nella vita di Elsa ...

Il segreto - anticipazioni : Elsa e Isaac passano la notte insieme - e Antolina va su tutte le furie! : Elsa (Alejandra Meco), Isaac (Ibrahim Al Shami) e Antolina (Maria Lima) in Il Segreto A tenere banco ne Il Segreto ancora una volta il triangolo amoroso composto dalla dolce Elsa (Alejandra Meco), l’aitante Isaac (Ibrahim Al Shami) e la perfida Antolina (Maria Lima). Da quando Elsa è ritornata a Puente Viejo, Antolina ha paura che il marito possa lasciarla per tornare con la sua ex. L’uomo del resto non ha dimenticato Elsa e come se ...

Trame Il segreto - prossima settimana : Hipolito in ansia - Elsa fa da serva ad Antolina : Le anticipazioni de “Il Segreto” della prossima settimana si preannunciano ricche di colpi di scena. La protagonista Elsa Laguna, che ha già conquistato milioni di telespettatori per poter smascherare Antolina, si farà trattare come una schiava dalla stessa. Hipolito Miranar invece non riuscirà a stare tranquillo, dato che farà fatica a nascondere la sua agitazione dopo aver appreso che in Svizzera, dove si trova sua moglie Gracia, non ha mai ...

Il segreto Anticipazioni Spagnole : cosa si nasconde dietro al furto di Elsa alla locanda? : Elsa è una ladra o dietro al furto si nasconde un piano più grande? e chi è coinvolto in questa inaspettata messinscena?

Spoiler spagnoli Il segreto : Elsa in fin di vita - Gracia allontana la figlia da Dolores : La soap opera iberica “Il Segreto”, prodotta da Boomerang Tv e scritta da Aurora Guerra, stupisce ogni giorno. Le trame degli episodi che i telespettatori spagnoli vedranno dal 29 aprile al 3 maggio 2019, rivelano che Elsa Laguna verrà ritrovata in fin di vita nella sua cella, dopo essere stata picchiata da un’altra detenuta su ordine di Antolina. Gracia Hermosa, ritornata a Puente Viejo soltanto da pochi giorni con la figlia Belen, prenderà le ...