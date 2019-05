Romina Power torna a parlare delle scie chimiche | ' Povero cielo come lo stanno combinando'

Blastingnews

(Di giovedì 2 maggio 2019) La cantante di origini statunitensi, nota per essere stata la moglie di Al Bano Carrisi, e da sempre unaartiste più famose del nostro Paese, èta a rilanciare la teoriacosiddette. Si tratta, lo precisiamo, di una teoria del complotto, che non ha nessuna basentifica. Secondo questa teoria infatti, alcuni aerei, che spesso non riportano né il nome della compagnia di bandiera, né una sigla identificativa, spargerebbero nei cieli alcuni elementi pericolosi per la salute dell'uomo,ad esempio l'alluminio e il bario. Questo, almeno cosi pensano i sostenitori di tale teoria, servirebbe a modificare di proposito il clima del pianeta, per ragioni che non sono ben chiare. Ed è proprio launapiù attive sostenitrici del complottoL'artista: 'loha espresso il suo ...

