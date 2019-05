Kourtney Kardashian fa la blogger… nuda

attualitavip.myblog

(Di giovedì 2 maggio 2019) Tutto quello che letoccano diventa oro. Adesso è il turno della sorella più anziana,, che a 39 anni si è messa a fare la blogger. La socialite ha infatti appena presentato il suo sito, Poosh, dove compaiono articoli con consigli su vini biologici, libri e perfino su come apparire bene stando nude.Del resto, per lanciare il progetto,ha stuzzicato l’attenzione dei follower su Instagram pubblicando in queste settimane immagini di lei semie tonicissima con in mano un laptop e annunciando l’arrivo di “Poosh”, senza specificare cosa fosse.Delusi i fan che si aspettavano una linea di cosmesi – le sue sorelle Kime Kylie Jenner hanno già le loro collezioni beauty – o di arredamento glam per la casa e si sono invece ritrovati con un blog, una sorta di diario online che, al tempo dei social, suona un po’ vecchio e ricorda ...

