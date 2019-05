In crescita il mercato auto | ad aprile immatricolazioni a +1 | 47%

Mercato Italia in calo - ma Toyota è in crescita : In attesa di tempi migliori, in arrivo perché questo è un momento legato alla transizione dell'auto verso elettrico e guida autonoma, per ora il cielo è grigio e coperto, ma ci sono anche sprazzi di ...

Usa - la crescita economica non ha guarito il mercato. Arriverà un’altra crisi - ma quando? : L’economia americana e la sua borsa arrivano da circa dieci anni di crescita ininterrotta. Dalla crisi dei mutui subprime e dal fallimento della Bearn Stern prima e della Lehman Brothers poi, ne è passata di acqua sotto i ponti. La bancarotta delle due banche ha travolto l’economia mondiale e ha messo in luce le deviazioni di un sistema malsano che erogava prestiti anche a chi non assicurava sufficiente garanzie. La correzione delle dinamiche ...

IDC prevede una grande crescita del mercato dei wearable con in testa gli smartwatch : Stando all'ultimo report di IDC, a trainare la grande crescita del mercato dei wearable sarà la continua proliferazione di orologi e dispositivi per le orecchie L'articolo IDC prevede una grande crescita del mercato dei wearable con in testa gli smartwatch proviene da TuttoAndroid.

Smart home : nel 2018 mercato in crescita del 52% : Lo scorso anno nel nostro Paese sono stati spesi 380 milioni di euro per l’acquisto di dispositivi Smart per la casa. Come riporta un articolo di Immobiliare.it, nel 2018 il mercato italiano della domotica è cresciuto del +52%. Sono i dati di un’analisi promossa dal Politecnico di Milano, secondo la quale tale incremento è legato anche e soprattutto alla diffusione degli ormai celebri home speaker come Google home e Amazon Echo. L’Osservatorio ...

Alberghi - asset in cui investire : il 57% vede mercato in crescita : Roma, 13 mar., askanews, - Continua il periodo d'oro del settore hospitality, in particolare gli Alberghi sono considerati un'interessante asset class sulla quale investire. Per residenziale e ...

Boom mercato immobiliare - compravendite case in forte crescita : Continua a crescere il mercato immobiliare. Un vero e proprio Boom secondo l'Osservatorio Omi dell'Agenzia delle entrate che, nel quarto trimestre del 2018 , ha rilevato un forte aumento delle ...