Vertice Salvini-Orban il 2 maggio a Budapest | ' La nuova Europa difenderà i suoi confini'

Conte ha già incontrato Siri Vertice a Tunisi con Di Maio-Salvini : Il premier Conte ha incontrato il sottosegretario Armando Siri. La decisione finale verrà presa oggi a Tunisi dal presidente del Consiglio con Di Maio e Salvini. Il faccia a faccia si è svolto ieri sera e già oggi potrebbe arrivare la decisione sul destino di Armando Siri. Segui su affaritaliani.it

Cdm infuocato : scontro sul "salva Roma" |Per Salvini è stralciato - M5s smentisce |Convocato un Vertice per domani mattina : Assente il vicepremier e ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, impegnato nella registrazione di una trasmissione televisiva

Luigi Di Maio - la mitragliata contro Salvini prima del Vertice : "Chi nega il 25 aprile era a Verona" : A poche ore dal Consiglio dei ministri, Luigi Di Maio riaccende lo scontro con Matteo Salvini, rispondendo punto per punto al vicepremier leghista sul 25 aprile, aborto e leva obbligatoria, tutti argomenti che lo stesso Salvini ha sollevato nei giorni scorsi. Sul giorno della festa della Liberazione

Giuseppe Conte - la crisi di nervi contro Salvini : il leghista diserta il Vertice con Bonafede : Lo sforzo di Giuseppe Conte di far buon viso al cattivo gioco che si sta consumando alle sue spalle nel governo rischia di finire molto presto, in Contemporanea proprio con il suo esecutivo. La situazione di stallo dentro il Consiglio dei ministri è ormai certificata dall'impossibilità di produrre e

Vertice tra Conte e i vicepremier - allarme stallo. Salvini : «L'Iva non aumenta - soldi dalla crescita» : Il «bagno di realtà» non basta. Non basta aver certificato lo stallo del Pil che cresce solo dello 0,2%. E neanche rinnegare la «battuta» sul 2019 come «anno...

Flat tax e Iva - Vertice Conte-Salvini-Di Maio. Il pranzo del disgelo : Il ministro dell'Economia non vedrebbe possibile l'adozione della misura, così come indicata, con lo stop all'aumento Iva , fuori discussione per Salvini e Di Maio. vertice CON CONTE - Ma i nodi ...

Vertice di governo concluso - Salvini : "Nessun aumento dell'IVA" : Mi pare che all'Economia siano pronti, stiamo ragionando con chi ancora non è convinto", ha dichiarato.

Salvini - Vertice con Conte e Di Maio : Iva non aumenta - risorse dalla crescita : Quasi due ore: tanto è durato il pranzo a Palazzo Chigi tra il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e i due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini dopo il varo del Def che ha...

Flat tax e Iva - cosa sta succedendo. Vertice Conte-Salvini-Di Maio : Il ministro dell'Economia non vedrebbe possibile l'adozione della misura, così come indicata, con lo stop all'aumento Iva , prioritario per Salvini e Di Maio. CONTE - Ma i nodi sembrano correre in ...

Governo - Vertice a Palazzo Chigi con Conte - Salvini e Di Maio : Una necessità ventilata, numeri alla mano, dal Ministro dell'Economia Giovanni tria in occasione del CdM sul DEF. " Aumentare l'Iva per fare la flat tax è una follia , la flat tax si farà ma non ...

Flat tax - Salvini 'Ragioniamo su quota 50mila euro'. Di Maio 'Solo per il ceto medio - io garante'. PreVertice senza vicepremier : Per ora è iniziato un Prevertice senza i presidenti del consiglio: ci sono il premier, Giuseppe Conte, e il ministro dell'Economia, Giovanni Tria. Ma in mattinata i leader di Lega e 5Stelle sono ...

Le Pen-Salvini - Vertice a Parigi : "È l'inizio di una nuova Europa" : Marne Le Pen e Matteo Salvini si sono incontrati a Parigi . La leader del Rassemblement National ha commentato il vertice con l'alleato della Lega scrivendo un post su Twitter in cui ha dichiarato: ' ...