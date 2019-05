Previsioni Meteo Toscana

Previsioni Meteo per Pisa e Provincia : Il Meteo a Pisa La previsione qui sotto elaborata, non è frutto di Previsioni automatiche, ma è stata realizzata da un previsore, previa analisi dettagliata dei modelli fisico-matematici. La Previsione per Mercoledì 1 Maggio 2019 A Pisa e Provincia avremo tempo poco o parzialmente nuvoloso. Al pomeriggio avremo sviluppo cumuliforme, e non escludiamo che qualche rovescio riesca ad interessare localmente le zone più interne. I ...

Start-up vuole sfruttare segnali degli smartphone per fare Previsioni meteorologiche : Fondata nel 2015, questa compagnia ha passato gli ultimi anni ad affinare la tecnologia che gli consente di sfruttare milioni di segnali provenienti dai dispositivi mobili in tutto il mondo. ...

Meteo - le Previsioni di mercoledì 1° maggio : Meteo, le previsioni di mercoledì 1° maggio Festa del Primo maggio con la minaccia di temporali e grandinate al Centro Sud. Le regioni a rischio maltempo saranno Umbria, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo fino a Campania e Puglia. Bel tempo e temperature in aumento sulle regioni del Nord Parole chiave: ...

Previsioni Meteo Maggio - rara irruzione artica in Europa fino al Mediterraneo : tornano freddo - neve a bassa quota e gelate! [MAPPE e DETTAGLI] : Previsioni Meteo Maggio – Un’ondata di freddo artico di inizio Maggio davvero estrema e rara prenderà forma per gran parte d’Europa nel corso del weekend del 4-5 Maggio. Sul continente si formerà un modello potenzialmente pericoloso con una potente dorsale sull’area artica e sull’Atlantico, che determinerà un forte flusso meridionale di una massa d’aria molto fredda sull’Europa occidentale e centrale verso il sud del Mediterraneo e il ...

Previsioni Meteo : collasso della Primavera - primo week-end di Maggio con ombrelli e cappotti : Che la Primavera stesse vivendo una fase piuttosto critica in questo finale d'Aprile è sotto gli occhi di tutti, ma la notizia clamorosa è che potremmo assistere con molta probabilità ad un...

Previsioni Meteo Lombardia : domani 1° Maggio tempo stabile - massime fino a +23°C : “Sulla Lombardia tempo stabile e in gran parte soleggiato grazie al coinvolgimento di un’area di alta pressione distesa tra l’Europa Occidentale e il Mare del Nord. domani, 1 Maggio, situazione simile con prevalenza di sole ovunque e temperature in aumento, mentre giovedì è previsto un primo modesto impulso perturbato dall’Atlantico, il quale provocherà precipitazioni sparse a ridosso di Alpi e Prealpi. Successivamente è ...

Meteo - le Previsioni dell’Aeronautica Militare : dal 2 Maggio maltempo al Nord - in estensione al resto del Paese nel weekend del 4-5 : Si prospetta un inizio di Maggio di freddo e maltempo sull’Italia, dopo una Festa dei lavoratori che sarà caratterizzata da piogge e temporali al Centro-Sud. Il maltempo più intenso è atteso soprattutto nel weekend, quando interesserà quasi tutto il Paese. Domenica 5 Maggio, infatti, avremo un’intensa fiondata fredda proveniente dalla Penisola Scandinava, con forte maltempo e temperature in picchiata in tutt’Italia e neve anche a quote ...

Previsioni Meteo Maggio - “raid” invernale dalla Scandinavia da Domenica 5 : torna a ruggire l’inverno - neve in collina : Previsioni Meteo Maggio – Un colpo di coda invernale era da attenderselo in questa primavera caratterizzata da spiccati avvicendamenti di onde meridiane. Nemmeno a una settimana da un’onda calda anomala, con 30/31°C in pianura, in queste ultime ore siamo stati alle prese con una prima irruzione di aria relativamente fredda da Nord, la quale ha portato un calo deciso delle temperature, anche 12° in meno rispetto a 4 giorni fa, e piogge ...

Meteo 1° Maggio - le Previsioni dell’Aeronautica Militare : piogge e temporali al Centro-Sud : Dopo le eccezionali nevicate di fine aprile sulle Dolomiti e sull’Appennino centrale e la prospettiva di un primo weekend di Maggio caratterizzato dal ritorno di freddo e neve, ci avviamo verso due giorni di bel tempo al Nord ma maltempo al Centro-Sud, soprattutto nella giornata di domani, 1° Maggio. Ecco allora le Previsioni dell’Aeronautica Militare per oggi, martedì 30 aprile, e domani, mercoledì 1° Maggio. Dalle 06.00 UTC alle 24 UTC di ...

Previsioni Meteo Maggio - ondata di freddo in Europa nel weekend del 4-5 : gelo e neve dal Regno Unito fino alle Alpi : Previsioni Meteo Maggio – L’aria che affonda verso sud dall’Artico preparerà il terreno per un primo weekend di Maggio di freddo su gran parte del Nord Europa, secondo AccuWeather, autorevole centro Meteorologico statunitense, che delinea la seguente situazione per quanto riguarda il Vecchio Continente nei prossimi giorni. Dal Regno Unito alla Germania, alla Polonia e alla Scandinavia sembrerà molto più inizio aprile che inizio Maggio. Il ...

Meteo primo maggio 2019 in Italia : Previsioni e temperature per regione : Meteo primo maggio 2019 in Italia: previsioni e temperature per regione Il 1° maggio si festeggia in Italia la festa del lavoro. Una occasione importante per ricordare i diritti dei lavoratori e celebrata in molte città d’Italia. Da anni a Roma, con la attiva partecipazione dei sindacati Cgil-Cisl-Uil, si tiene il cosiddetto concertone in cui si esibiscono artisti nazionali e internazionali. Ma Roma non è l’unica città che ...