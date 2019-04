Suor Cristina a Vieni da me : “Ballando con le stelle? Ho già vinto!” : Vieni da me, Suor Cristina: “E’ come se avessi già vinto a Ballando con le stelle” E’ stata raggiunta dalla signora Rossella di Vieni da me dietro le quinte di Ballando con le stelle 2019 Suor Cristina, dopo la puntata di sabato scorso. La religiosa, com’è ormai noto, è senza dubbio la concorrente più ‘chiacchierata’ di questa edizione di Ballando, tant’è che si parla di lei in tutti i programmi di ...

Ballando con le stelle : Samanta Togni fa una confessione su Panucci : Samanta Togni di Ballando con le stelle parla della sua relazione con Christian Panucci Samanta Togni è una delle ballerine più talentuose e apprezzate di Ballando con le stelle, lo show di Raiuno condotto da Milly Carlucci. La Togni si è raccontata in un’intervista a tutto campo sulle pagine del settimanale Vero. La maestra di Ballando con le stelle fa coppia fissa da più di due anni con l’ex calciatore Christian Panucci. I due si ...

Ballando con le stelle - le danze si fanno hot. E Suor Cristina sbotta... : Ballando con le stelle, nella quinta puntata succede di tutto. In pista le danze si fanno calienti. La coppia Nunzia De Girolamo-Raimondo Todaro è ko. E Suor Cristina sbotta con Ivan Zazzaroni - - ...

Ballando con le Stelle 2019 - al ballottaggio Manuela Arcuri elimina Marzia Roncacci. Suor Cristina : «Non posso strusciarmi sul ballerino» : Roncacci e Peron - Ballando 14 Quinta diretta per Ballando con le Stelle 2019; nel corso della serata del talent show condotto da Milly Carlucci, Marzia Roncacci e Samuel Peron sono stati eliminati al termine dello spareggio finale con Manuela Arcuri e Luca Favilla. I due, ad ogni modo, avranno la possibilità di rientrare in gara grazie al ripescaggio. Ballando con le Stelle 2019: prova improvvisata per i concorrenti Prima della gara con i ...

Ballando con le Stelle 2019 : Raimondo Todaro si sente male - Milly Carlucci in collegamento con l’infermeria : Ballando con le Stelle Malore per Raimondo Todaro nella quinta diretta di Ballando con le Stelle 2019. Il maestro di Nunzia De Girolamo, nel corso della puntata odierna, ha avuto infatti un abbassamento di pressione e, proprio per questo, è stato portato in infermeria. L’imprevisto ha creato, ovviamente, uno slittamento nella scaletta delle esibizioni e Milly Carlucci è dovuta correre ai ripari. Nel momento in cui Marzia e Raimondo sono ...

Vittorio Feltri stronca Ballando con le stelle : "Sarebbe sopportabile se almeno ci fossero le..." : Vittorio Feltri stronca con una frase il programma condotto da Milly Carlucci su Raiuno: "Ballando con le stelle sarebbe sopportabile se almeno ci fossero le stelle", scrive il direttore di Libero sul suo profilo Twitter. Peccato che non si siano "mai viste". "Programma da abolire", commentano sui s

Ballando con Le Stelle - la Lucarelli lancia un tweet sull'ex-ministro Nunzia : "Un nuovo modo per chiedere voti" : La nuova puntata di Ballando con le Stelle , il programma Rai condotto da Milly Carlucci , è stata all'insegna di molti colpi di scena . A seguito dell'ultimo appuntamento-tv, è sorto un vero e ...

Ballando con le stelle 2019 - la critica di Selvaggia Lucarelli a Manuela Arcuri : Ballando con le stelle 2019, Arcuri criticata dal giudice Selvaggia Lucarelli Giudizio piuttosto severo quello di Selvaggia Lucarelli nei confronti di Manuela Arcuri nella quinta puntata di Ballando con le stelle. Dopo la sua esibizione di stasera con Luca Favilla l’attrice, come sempre, si è sottoposta ai commenti della giuria. E la prima a dire la sua è stata la Lucarelli, … Continue reading Ballando con le stelle 2019, la critica di ...

Ballando con le stelle - Suor Cristina sbotta contro Ivan Zazzaroni : “Non posso strusciarmi addosso a Stefano” : Momenti di tensione e imbarazzo a Ballando con le stelle tra Suor Cristina e Ivan Zazzaroni. Dopo che la settimana scorsa aveva mandato in onda una clip pre-registrata del suo ballo con Stefano Oradei perché assente a causa delle celebrazioni pasquali, la religiosa è tornata in pista sabato sera esibendosi in una rivisitazione de Il mago di Oz. Per la prima volta Suor Cristina ha avuto così un contatto con il suo maestro ballerino durante la ...

Ballando con le stelle - ha malore. Il ballerino portato in infermeria : Serata difficile a Ballando con le stelle per Raimondo Todaro e Nunzia Di Girolamo. La coppia già in settimana aveva avuto notevoli problemi di natura fisica ma ieri sera è avvenuto il peggio. Dopo la ...

Ballando con le Stelle tiene testa ad Amici : Marzia Roncacci e Samuel Peron sono la coppia di ballerini eliminata nella quinta puntata di "Ballando con le Stelle", mentre ad "Amici18" esce la ballerina Valentina. Il dancing show di Milly ...

Scontro Lucarelli-De Girolamo dopo Ballando : "Hai trovato un modo più efficace di prendere voti" : Scintille sui social dopo la puntata di Ballando con le stelle. Selvaggia Lucarelli lancia una frecciata velenosa a Nunzia...

Ballando con le stelle - scontro fra Selvaggia Lucarelli e Nunzia De Girolamo : "Ha trovato un modo più efficace di chiedere voti" : Spenti per questa settimana i riflettori sulla pista di Ballando con le stelle, le liti fra giurati e ballerini continuano lontane dalle telecamere, a colpi di scatti e tweet. Protagoniste della querelle che ha tenuto banco sui social a cavallo tra sabato notte e domenica sono state la giornalista Selvaggia Lucarelli e l'ex-parlamentare Nunzia De Girolamo, rispettivamente arbitro e concorrente della gara. A finire al centro della polemica ...

Ballando con le stelle - Selvaggia Lucarelli attacca la De Girolamo : rivolta sui social - la massacrano : Dopo l'ultima puntata di Ballando con le stelle, scoppia lo scontro social tra l'ex ministro Nunzia De Girolamo e la giudice Selvaggia Lucarelli. Ed è proprio la blogger del Fatto quotidiano che per prima ha attaccato la De Girolamo pubblicando una sua foto e commentando: "La De Girolamo ha trovato