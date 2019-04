giornalettismo : Una nuova #Manina? Luigi #DiMaio e il #M5S dice che il ritorno delle #Province è responsabilità della #Lega e di… - TelevideoRai101 : Province, Castelli: che si rispetti M5S - illa883 : RT @GianfrancoDura3: La mitica vice minestra Castelli presiedeva la riunione a sua insaputa. Ripristinate le province? 'Questo lo dice lei.… -

"Sento tanto parlare di bozze condivise e altro sulle, la verità è che c'è un tavolo di confronto con la Lega e nessuna decisione è stata presa. Mai ho dato il mio Ok a elezioni di primo livello. Per ora è solo un confronto nel quale sono coinvolte anche le associazioni. E' necessario che si trovi una quadra rispetto anche alla nostra posizione per garantire i servizi ai cittadini, senza sprechi". Lo dice il viceministro all'Economia Laura.(Di sabato 27 aprile 2019)