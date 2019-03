Zuckerberg | «Internet ha bisogno di regole nuove | i governi abbiano un ruolo più attivo»

Zuckerberg - appello ai governi : 'Per Internet servono nuove regole' : Credo che Facebook abbia la responsabilità di aiutare ad affrontare questi problemi e non vedo l'ora di discuterne con i legislatori di tutto il mondo . Abbiamo costruito sistemi avanzati per trovare ...

I social - l'odio e le fake news : internet ha bisogno di regole (lo dice Zuckerberg) : Sul Washington Post l'appello del fondatore di Facebook: "La tecnologia è una parte importante della nostra vita, ma nel...

In un editoriale sul Washington Post - Mark Zuckerberg ha chiesto ai governi più regole su Internet : Mark Zuckerberg, il CEO di Facebook, ha scritto un editoriale sul Washington Post invitando i governi a produrre regole più chiare per le piattaforme come le sue, sulle quali passa buona parte delle informazioni che circolano su Internet. Secondo Zuckerberg,