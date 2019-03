Lewis Hamilton vince il Gran Premio del Bahrain secondo Bottas | terzo Leclerc

Lewis Hamilton F1 - GP Bahrein 2019 : “Ho spinto al massimo e abbiamo colto un risultato importante” : E’ arrivata la prima vittoria stagionale di Lewis Hamilton, dopo il secondo posto in Australia. Il GP del Bahrein ha il marchio del campione del mondo in carica, bravissimo a prevalere nel confronto con la Ferrari di Sebastian Vettel e, nello stesso tempo, fortunato a cogliere un successo che era nelle mani dell’altro ferrarista Charles Leclerc. Il problema di affidabilità sulla SF90 n.16 del monegasco ha spianato la strada a Lewis ...

Formula 1 - Lewis Hamilton vince per la terza volta il Gp del Bahrain. Terza la Ferrari di Leclerc : Lewis Hamilton conquista per la Terza volta in carriera il Gp del Bahrain, secondo appuntamento stagionale della Formula Uno. Dopo una corsa piena di colpi di scena il britannico della Mercedes taglia per primo il traguardo davanti al compagno di scuderia Valtteri Bottas, Terza la Ferrari di Charles Leclerc che dopo aver dominato gran parte della gara cede il passo nel finale per un problema al motore. Quinto posto per l’altra ...

Ordine d’arrivo F1 - GP Bahrein 2019 : risultato e classifica. Lewis Hamilton vince - Leclerc terzo. Vettel quinto : Lewis Hamilton ha vinto il GP del Bahrein 2019, seconda tappa del Mondiale F1. Epilogo incredibile al Sakhir: Charles Leclerc comandava agevolmente la gara ma a dieci giri dal termine il suo motore ha iniziato ad avere dei problemi, il monegasco della Ferrari non ha potuto più usufruire dell’ibrido e ha così concluso in terza posizione superato anche da Valtteri Bottas nel finale. Doveva arrivare una doppietta della Rossa e invece è ...

F1 - Vettel si mangia Hamilton in un sol boccone - sorpasso perfetto del tedesco su Lewis [VIDEO] : Le gomme rosse mettono in difficoltà Hamilton, il tedesco della Ferrari ne approfitta e si prende la seconda posizione Sebastian Vettel torna al secondo posto nel Gp del Bahrain, superando Lewis Hamilton in pista dopo aver perso la posizione con l’undercut perfetto compiuto dalla Mercedes. Il tedesco però si riprende la posizione dietro il compagno di squadra Leclerc, mettendo in mostra un sorpasso esaltante che non lascia scampo al ...

Lewis Hamilton F1 - GP Bahrein 2019 : “Ferrari velocissime ma noi lotteremo domani con loro per vincere” : Lewis Hamilton è terzo nelle qualifiche del GP del Bahrein 2019, seconda prova del Mondiale di Formula Uno. Sul tracciato di Sakhir il campione del mondo in carica della Mercedes si è dovuto accontentare della seconda fila, alle spalle delle due Ferrari. Le Rosse, reduci da un esordio molto deludente in Australia, hanno esibito una velocità diversa nel corso del time-attack odierno, monopolizzando la scena con il monegasco Charles Leclerc e il ...

Maglia e messaggio social : Papu Gomez 'indossa' Lewis Hamilton : Sono decisamente due star di Instagram Lewis Hamilton e il capitano dell'Atalanta Papu Gomez : l'uno per la vita da rockstar al di fuori dalle piste e l'altro per la Papu Dance, le fasce da capitano ...

F1 - Lewis Hamilton : “In qualifica ce la giochiamo”. Bottas : “Sarà lotta con la Ferrari” : Dopo il dominio nel GP d’Australia, la Mercedes probabilmente non si sarebbe aspettata una Ferrari così pimpante nelle prove libere del GP del Bahrein 2019 di F1 a Sakhir. Le Frecce d’Argento hanno palesato dei problemi di assetto, chiudendo ad oltre sei decimi dalle Rosse. C’è un “ma”. La scuderia di Stoccarda, come di consueto, potrebbe aver giocato a carte coperte, non sfruttando appieno tutti i cavalli della ...

F1 – Le verità di Lewis Hamilton : “monoposto danneggiata? Non a causa di un cordolo - e agli ingegneri dico che…” : Lewis Hamilton certo che la sua monoposto in Australia non si sia danneggiata a causa di un cordolo: le parole del britannico della Mercedes alla vigilia del Gp del Bahrain I piloti della F1 sono pronti a scendere in pista per le prime prove libere del Gp del Bahrain, secondo appuntamento della stagione 2019. Lewis Hamilton vorrà sicuramente andare a caccia del riscatto dopo il secondo posto di due settimane fa in Australia e la vittoria ...

F1 – Hamilton ha rallentato Vettel in Australia? La stoccata di Lewis al ferrarista : “facile dare la colpa agli altri quando tutto va male” : Lewis Hamilton risponde alle accuse di Sebastian Vettel, il pilota della Ferrari aveva ipotizzato che il britannico l’avesse rallentato intenzionalmente durante il Gp d’Australia In vista del secondo appuntamento con il campionato mondiale di Formula Uno si scaldano gli animi. Prima di scendere in pista con le prove libere del Gp del Bahrain, Lewis Hamilton ci ha tenuto a rispondere alle accuse mosse da Sebastian Vettel dopo il ...

Lewis Hamilton F1 - GP Bahrein 2019 : “Bottas? Si confermerà - è un grande pilota - ma di nuovo vedo solo la sua barba…” : Lewis Hamilton ha rilasciato parole ben mirate e per nulla scontate nel corso della conferenza stampa nel paddock della Mercedes in vista del Gran Premio del Bahrein 2019 di Formula Uno. Il cinque volte campione del mondo, infatti, è sbarcato a Sakhir puntando il proprio mirino sì sulla Ferrari ma, soprattutto, sul suo vicino di box. L’inglese, come ama fare (e come è bravissimo a realizzare) ha iniziato un discreto gioco psicologico nei ...

F1 - Lewis Hamilton : “Nel 2007 e 2008 la gente avrebbe fatto qualunque cosa per impedire che io vincessi” : Con la stagione 2019 appena cominciata, Lewis Hamilton si tuffa nell’album dei ricordi, e in particolare nei suoi primi anni di F1, il 2007 e il 2008. Al debutto, avvenuto al fianco di Fernando Alonso (un rapporto burrascoso che ha portato l’asturiano in Renault), il pilota inglese ha perso il Mondiale all’ultima gara a vantaggio di Kimi Raikkonen, mentre l’anno successivo l’ha vinto ancora a Interlagos, o meglio ...

F1 - Lewis Hamilton ha sofferto nel corso del GP di Australia per colpa di un problema al fondo della W10 : Il Gran Premio di Australia di Formula Uno, prima prova del Mondiale 2019, non è andato propriamente nel modo che Lewis Hamilton si aspettava. Il campione del mondo, infatti, ha accusato quasi mezzo minuto di ritardo dal suo compagno Valtteri Bottas, non risultando mai in grado di tenere il passo del finlandese. Un crollo di prestazioni che ha lasciato a bocca aperta l’inglese ma che, forse, ha trovato una spiegazione. Al termine della ...

F1 - Vettel e quella frecciata a Lewis Hamilton : il tedesco punge il rivale dopo il Gp d’Australia : Il pilota della Ferrari si è soffermato sulla gara di Hamilton, paventando la possibilità che si stesse annoiando a guidare Doppietta Mercedes in Australia, ma con un risultato sorprendente considerando la vittoria di Bottas davanti ad Hamilton. Il finlandese ha sorpreso il compagno al via, difendendo poi il primato fino alla bandiera a scacchi, senza dare mai la possibilità ai propri inseguitori di potersi ...

Lewis Hamilton - F1 GP Australia 2019 : “La gara migliore della mia carriera - macchina fantastica” : Lewis Hamilton deve accontentarsi della piazza d’onore nel primo GP del Mondiale 2019 di Formula Uno. Sul tracciato dell’Albert Park di Melbourne (Australia), il campione del mondo in carica ha pagato una partenza non convincente ed ha subito il sorpasso e il ritmo del team-mate Valtteri Bottas, indiavolato quest’oggi sull’asfalto Australiano. Per Lewis, dunque, 20 punti importanti in ottica campionato ma chiaramente la ...