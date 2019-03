Google Pixel 3a potrebbe essere lo smartphone misterioso di Hiroshi Lockheimer

Davvero economici i Google Pixel 3a? Spuntano i prezzi per l’Europa : Una decina di giorni fa vi avevamo già parlato della possibilità che la versione economica degli attuali Pixel 3 avrebbe potuto prendere il nome di Google Pixel 3a. Ci ha pensato 'winfuture.de' a ribadire il concetto, confermando il fatto che la serie arriverà anche in Europa, proprio in contemporanea al loro lancio negli Stati Uniti (non bisognerà aspettare neanche un solo giorno). Il device, di cui è prevista anche una variante XL, dovrebbe ...

Delle voci dicono che i Google Pixel 3a arriveranno in tre colorazioni a partire da 450 euro circa : Le indiscrezioni dell'ultimo periodo stanno tracciando un quadro via via sempre più netto intorno ai Google Pixel 3a e Pixel 3a XL L'articolo Delle voci dicono che i Google Pixel 3a arriveranno in tre colorazioni a partire da 450 euro circa proviene da TuttoAndroid.

Chainfire pensa ancora a LiveBoot : ecco il supporto per i Samsung con la One UI e per i Google Pixel con Android Q : Chainfire aggiorna LiveBoot che arriva alla versione 18.1 e supporta ora anche gli smartphone Samsung aggiornati alla One UI e i Google Pixel con su la prima beta di Android Q. L'articolo Chainfire pensa ancora a LiveBoot: ecco il supporto per i Samsung con la One UI e per i Google Pixel con Android Q proviene da TuttoAndroid.

I Pixel Tips ora vengono mostrati da app Google e Pixel Launcher : I Pixel Tips di Google sono adesso maggiormente integrati e compaiono nei risultati di ricerca dell'app Google e del Pixel Launcher. L'articolo I Pixel Tips ora vengono mostrati da app Google e Pixel Launcher proviene da TuttoAndroid.

Niente Google Pixel 3 Lite - toccherà a Pixel 3a : le specifiche : Potrebbero non chiamarsi Google Pixel 3 Lite e Lite 3 XL i prossimi due Googlefonini, almeno stando a quanto dichiarato da '9to5Google.com'. I nomi commerciali dovrebbero essere Pixel 3a e Pixel 3a XL, con schermi rispettivamente da 5.6 e 6 pollici (il primo con tecnologia OLED e risoluzione di 2220 x 1080 Pixel a 440 dpi). Rispetto alla generazione attuale, la nuova coppia dovrebbe presentare bordi sensibili al tatto, il chip di sicurezza Titan ...

Il Google Store regala Pixel Stand e cover con Google Pixel 3 e Pixel 3 XL : Google Pixel 3 e Pixel 3 XL sono in promozione sul Google Store: l'acquisto di uno dei due modelli regala una Pixel Stand ed una cover ufficiale. L'articolo Il Google Store regala Pixel Stand e cover con Google Pixel 3 e Pixel 3 XL proviene da TuttoAndroid.

Nuove anticipazioni sulle caratteristiche dei Google Pixel 3a e Pixel 3a XL : Ecco le ultime sui Google Pixel 3a e Pixel 3a XL, ossia i due smartphone di fascia media che il colosso di Mountain View si sta preparando a lanciare sul mercato L'articolo Nuove anticipazioni sulle caratteristiche dei Google Pixel 3a e Pixel 3a XL proviene da TuttoAndroid.

Gesture Android Q : Google copia iOS - Pixel (sempre più) simili ad iPhone : Google copia Apple, Gesture Android Q come quelle di iPhone. La versione finale della prossima major release del robottino verde potrebbe utilizzare le Gesture che puoi trovare su iPhone. Non è una novità, ormai il l’OS di Big G è fortemente somigliante al concorrente iOS e tutte le modifiche grafiche (Continua a leggere)L'articolo Gesture Android Q: Google copia iOS, Pixel (sempre più) simili ad iPhone è stato pubblicato su PantareiNews ...

Forati anche i Google Pixel 4 : design decisamente più moderno : Continuano a fare rumore i Google Pixel 4, rappresentanti della prossima generazione di Googlefonino, dopo l'eventuale parentesi dei Pixel 3 Lite, attesi per questa primavera. Come riportato da 'phandroid.com', il portale 'phonedesigner' ha condiviso su Twitter una serie di render, che spingono nella direzione che vi avevamo anche noi segnalato pochi giorni fa circa il design che il dispositivo potrebbe avere, rompendo la tradizione col passato. ...

Ecco come potrebbero essere i Google Pixel 4 e Pixel 4 XL con il foro nel display al posto del notch : Per il lancio di Google Pixel 4 e Google Pixel 4 XL ci sarà da attendere sino alla seconda metà del 2019 ma la Rete si inizia a "riscaldare" con alcune nuove immagini L'articolo Ecco come potrebbero essere i Google Pixel 4 e Pixel 4 XL con il foro nel display al posto del notch proviene da TuttoAndroid.

Nulla da fare per il root sui Google Pixel 3 con il primo Android Q : Magisk “va” solo sui Pixel ed i Pixel 2 : Lo sviluppatore topjohnwu ha subito intuito che "bucare" la prima vera beta di Android Q non sarà una passeggiata L'articolo Nulla da fare per il root sui Google Pixel 3 con il primo Android Q: Magisk “va” solo sui Pixel ed i Pixel 2 proviene da TuttoAndroid.

Google Pixel 3 più fluidi con Android Q grazie a un aumento della frequenza : Google ha aumentato leggermente la frequenza della CPU dei Pixel 3 con la prima beta di Android Q: gli smartphone sono più fluidi anche grazie a questo accorgimento. L'articolo Google Pixel 3 più fluidi con Android Q grazie a un aumento della frequenza proviene da TuttoAndroid.

Inaspettatamente bello il Google Pixel 4 : così potrebbe piacere parecchio : Dopo avervi parlato del controverso Google Pixel 3 Lite, che dovrebbe comunque essere previsto per la prossima primavera, concentriamoci sul Google Pixel 4: il modello XL si è reso protagonista di una serie di immagini, la prima prodotta da PhoneArena.com sotto forma di render, e la seconda trafugata da SlashLeaks.com, sempre molto attento quando c'è da intercettare rumors sul conto di dispositivi non ancora lanciati sul mercato. Stando a ...

Google Pixel 4 XL potrebbe avere questo aspetto : Arriva da SlashLeaks un disegno, trasformato in render realistico da PhoneArena, di quello che potrebbe essere l'aspetto di Google Pixel 4 XL. L'articolo Google Pixel 4 XL potrebbe avere questo aspetto proviene da TuttoAndroid.