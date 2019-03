Un' altra Verona | per i diritti

Verona - c'è un'altra famiglia... : A Verona dal 29 al 31 marzo va in scena la celebrazione antistorica, ma non per questo meno pericolosa, della cultura misogina e antilibertaria, la stessa che ispira il disegno di legge Pillon, peraltro tra i relatori del convegno.L'occasione e' il XIII Congresso Mondiale delle Famiglie. All'edizione italiana del Congresso parteciperanno associazioni, capi di stato ed esponenti politici della destra radicale, cristiana e integralista da tutto il ...