Plastica monouso | il Parlamento Europeo ne vieta l' uso dal 2021

Addio alla Plastica monouso - ecco le ultime decisioni dell’Europa su rifiuti e riciclo : (foto: Getty Images) Addio a posate, cannucce, cotton-fioc e agli altri prodotti di plastica usa-e-getta per cui esistono alternative in materiali sostenibili o riutilizzabili. Così, con l’approvazione di nuove norme che limitano la diffusione dei principali prodotti di plastica monouso entro il 2021 e volte a responsabilizzare produttori e consumatori, l’Unione europea muove (almeno sulla carta) i primi passi per contrastare l’inquinamento di ...

Parlamento Ue vieta dal 2021 la Plastica monouso. Costa : “Ci attiviamo per il recepimento della direttiva” : L’Europa ha deciso di mettere al bando i dieci prodotti più abbandonati sulle spiagge europee negli ultimi anni, inclusi i bastoncini per palloncini. Con il voto dell’EuroParlamento è stata approvata in via definitiva la direttiva che tra due anni ridurrà drasticamente l’uso della plastica, che fissa lo stop a piatti, bicchieri, posate e cannucce di plastica dal 2021. La ‘rivoluzione verde’ è passata a Strasburgo il 27 marzo ...

Plastica monouso vietata in Italia ed Europa dal 2021 : le nuove norme Ue : Plastica monouso vietata in Italia ed Europa dal 2021: le nuove norme Ue Addio alla Plastica monouso a partire dal 2021. Il Parlamento europeo ha infatti approvato una direttiva legata alla vendita e all’utilizzo di alcuni prodotti in Plastica monouso con 560 voti a favore. Solo 35 i voti contrari, mentre gli astenuti sono stati 27. I prodotti nel mirino della direttiva sono quelli utilizzati più comunemente: dai piatti alle postate di ...

L'Unione Europea abolirà la Plastica monouso nel 2021 - approvata la direttiva : NelL'Unione Europea non sarà più possibile utilizzare oggetti in plastica monouso come piatti, posate, aste per i palloncini e bastoncini di cotone. Il Parlamento Europeo ha approvato la direttiva secondo la quale vieta agli Stati membri l'uso di questi articoli dal 2021. Lo scopo di tale direttiva è quello di ridurre drasticamente l'inquinamento dei mari. Nel 2029 invece sarà necessario fare la raccolta differenziata delle bottiglie di ...

Addio alla Plastica monouso : quali prodotti verranno eliminati - dai cotton fioc ai piatti : Dal 2021 l'Ue dirà Addio alla plastica monouso, come deciso da una direttiva approvata dal Parlamento europeo. Molti i prodotti messi al bando: non solo i classici piatti e posate in plastica, ma anche tanti altri oggetti di uso quotidiano come i cotton fioc. Novità anche per le bottiglie di plastica e il loro riciclo.Continua a leggere

L’Ue dice addio alla Plastica monouso : dal 2021 aboliti piatti - bicchieri e cannucce : Il Parlamento europeo ha approvato una direttiva con la quale si mette al bando, a partire dal 2021, la plastica monouso. Verranno quindi aboliti piatti, bicchieri e cannucce di plastica, ma anche posate, bastoncini cotonati e bacchette. Novità anche per quanto riguarda l'etichettatura informativa.Continua a leggere

UE - Coldiretti : “Addio alla Plastica monouso da 1 italiano su 4” : In Italia un cittadino su quattro (27%) ha evitato di acquistare oggetti di plastica monouso come piatti, bicchieri o posate mentre ben il 68% ritiene addirittura che sarebbe opportuno pagare un sovraprezzo per questi prodotti. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla base dei dati Eurobarometro, diffusa in occasione dell’approvazione in via definitiva di una nuova direttiva che impone agli Stati membri di vietare l’uso di ...

