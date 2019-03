Pagelle Juventus-Empoli | voti | tabellino e highlights del match – VIDEO

Genoa-Juventus - le Pagelle bianconere : Mandzukic non vede palla - Caceres regge : PERIN - voto: 5,5 Non si fa emozionare dagli applausi di Marassi, visto che nel primo tempo si supera sui tiri ravvicinati di Sanabria e Romero, ma di fronte all'amico Sturaro si scioglie con una ...

Pagelle Genoa-Juventus 2-0 : brutta Juve a Marassi - flop collettivo : Pagelle GENOA JuveNTUS – Dopo la grande notte di Torino contro l’Atletico Madrid, i bianconeri tornano in campo nel lunch match della 28esima giornata di Serie A. Clamoroso da Marassi, cade la Vecchia Signora. Dopo la vittoria per 3-0 in Champions League contro l’Atlético Madrid, arriva un clamoroso e inatteso stop in campionato per la Juventus. […] More

Pagelle GENOA JUVENTUS 2-0 – Dopo l'impresa europea la Juventus si rituffa in campionato e lo fa cercando a Marassi punti che avvicinerebbero la conquista dello scudetto. Davanti a loro un Genoa coraggioso e mai domo, che centra i tre punti nella ripresa grazie ai cambi di Spalletti: Pandev e Sturaro. I bianconeri scarichi di energie dopo la grande notte europea, non riescono a reagire e subiscono la seconda sconfitta stagionale in campionato.

Juventus-Atletico - le Pagelle : Ronaldo decisivo - Bernardeschi superlativo : Szczesny 6 Attento su Koke e Saul, nessun altro brivido Emre Can 7,5 La mossa a sorpresa vincente, jolly prezioso che nel primo tempo affianca Bonucci annientando Morata e nella ripresa galleggia tra ...

Pagelle Juventus-Atletico Madrid 3-0 : Cristiano Ronaldo RE con una tripletta - Bernardeschi sontuoso! Vecchia Signora ai quarti : Termina 3-0 all’Allianz Stadium tra Juventus ed Atletico Madrid. Una tripletta fantastica di Cristiano Ronaldo regala la qualificazione ai quarti di finale di Champions League 2019. Una rimonta pazzesca degli uomini di Massimiliano Allegri e la Vecchia Signora annichilisce i Colchoneros. Di seguito le Pagelle: CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI Juventus-Atletico Madrid (CALCIO D’INIZIO ALLE 21.00) JUVENTUS Szczesny ...

