La lotta contro il rogo non è finita

'Dieci storie proprio così - terzo atto' : testimonianze per lottare contro l'intreccio fra economia legale ed economia criminale : 06 87752210 orari spettacoli fino al 31 marzo lunedì - venerdì ore 11.00 sabato ore 19.00 produzione Teatro di Roma - Teatro Nazionale Teatro Stabile di Napoli - Teatro Nazionale Emilia Romagna ...

Saimon - 4 anni - lotta contro un tumore al cervello. La famiglia : «Costretti a vendere casa per curarlo» : Ha 4 anni e lotta contro il cancro. Saimon Murataj, bimbo autistico di 4 anni, da qualche mese sta portando avanti la sua battaglia contro un tumore al cervello molto aggressivo insieme a tutta...

Roma - Rosella Sensi contro Pallotta : 'Basta bugie sulla mia famiglia per giustificare il fallimento' : Ma cosa aveva detto Pallotta? Il presidente, e non è la prima volta, ha tirato in ballo in un'intervista in cui si parlava del suo ingresso nel mondo del calcio e del progetto stadio proprio le ...

Roma - Rosella Sensi contro Pallotta : 'Basta bugie sulla mia famiglia per giustificare il fallimento' : Ma cosa aveva detto Pallotta? Il presidente, e non è la prima volta, ha tirato in ballo in un'intervista in cui si parlava del suo ingresso nel mondo del calcio e del progetto stadio proprio le ...

Roma - Rosella Sensi contro Pallotta : «Basta bugie sulla mia famiglia per giustificare il fallimento» : ?Basta alibi. Sono stufa delle bugie di Pallotta sulla mia famiglia!?. Anche la serafica Rosella Sensi stavolta ha perso le staffe e ha deciso di replicare all?ennesimo...

Statali - lotta all'assenteismo : addio al cartellino - ok alle impronte digitali e al controllo dell'iride : lotta all'assenteismo : alla Camera c'è il via libera delle commissioni Affari costituzionali e Lavoro all'articolo 2 del ddl Concretezza , che prevede per i dipendenti pubblici di sostituire il ...

Saimon a 4 anni lotta contro un cancro al cervello : “Vendiamo la casa per sostenere le cure” : La storia del piccolo Saimon Murataj, bimbo autistico di 4 anni affetto da un tumore al cervello, scoperto durante una visita di controllo per quella che si credeva essere una banale gastroenterite. I genitori, Marianna e Sali: "Abbiamo venduto la casa e lasciato il lavoro, ma non chiediamo niente a nessuno. Ci terrorizza il fatto che gli possa capitare qualcosa e viviamo costantemente nella paura, ma speriamo nel miracolo".Continua a leggere

Halsey ha rivelato di aver avuto tre aborti raccontando la sua lotta contro l’endometriosi : La cantante si è aperta su alcuni drammatici momenti The post Halsey ha rivelato di aver avuto tre aborti raccontando la sua lotta contro l’endometriosi appeared first on News Mtv Italia.

15 anni dalla morte di Annalisa Durante : 'lotta contro la camorra va vinta anche per lei' : Istituzioni, politica, società civile devono essere coesi. La lotta contro la camorra dobbiamo vincerla per Annalisa, per Napoli, per tutti noi ', scrive la terza carica dello Stato su Twitter.

LIVE Nanterre-Virtus Bologna - Champions League basket in DIRETTA : la Fortitudo lotta contro la sfuriata francese : Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’andata dei quarti di finale di basketball Champions League 2018-2019. Di fronte ci sono Nanterre e Segafredo Virtus Bologna. Ricordiamo che, data la natura del format, di andata e ritorno, quest’incontro terminerà in ogni caso dopo 40 minuti, anche in caso di parità. E’ il momento in cui la formazione di Sasha Djordjevic scopre le proprie carte europee al Palais des Sports Maurice ...

Il coraggio di Michela e la lotta contro l'endometriosi : 'Mai mollare' : Colpisce 1 donna su 10: si stima che ne soffrano 176 milioni nel mondo, 14 milioni in Europa e 3 milioni in Italia. Si tratta di una condizione caratterizzata dalla presenza anomala di tessuto ...

Il coraggio di Michela e la lotta contro l’endometriosi : “Mai mollare” : Michela ha 33 anni e da quando ne ha 13 soffre di endometriosi, un patologia invalidante e molto dolorosa, che colpisce nel mondo milioni di donne. Eppure nessuno ne parla e pochi conoscono questa malattia. Michela ha deciso di raccontarci la sua storia, fatta di interventi, di corse al pronto soccorso e dolori lancinanti, ma soprattutto di coraggio, per accendere una luce su questa malattia e lanciare un messaggio a tutte le donne che, come ...

lotta dura contro i selfie : "Sono come l'eroina" : Da trent'anni immortala regine e popstar. Scatti celebri di Elisabetta II, Madonna, David Bowie e tanti altri. Ora è impegnato in un progetto per disintossicare i giovani dalla mania di somigliare ai divi. Colloquio con il fotografo britannico Rankin

Salvini : "A 13 anni un bimbo deve giocare non lottare contro un dirottatore di autobus" : 'Gioca a pallone con altri bambini, i miei figli giocano e stanno con figli di altre nazionalità e non gliene frega nulla del documento che hanno in tasca, a 13 anni un bimbo deve giocare non lottare ...