ansa

(Di venerdì 29 marzo 2019)CARRARA,, 29 MAR - InCarrara, da due anni, per scontare una pena di otto, aveva messo in piedi un 'giro' di spaccio tra i detenuti molto redditizio. La cocaina, ...

raspa90 : RT @AnsaToscana: Spaccia in carcere Massa, 3 arresti. Aveva impiantato 'giro' redditizio in istituto penitenziario #ANSA - AnsaToscana : Spaccia in carcere Massa, 3 arresti. Aveva impiantato 'giro' redditizio in istituto penitenziario #ANSA -