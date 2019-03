Silvio Berlusconi piega Matteo Salvini | in Piemonte l' uomo della rinascita

Fabrizio Cicchitto - la rivelazione : tutta la verità sulla trattativa Silvio Berlusconi-Giorgio Napolitano : Fabrizio Cicchitto nel suo libro sulla storia di Forza Italia dal 1994 al 2018 rivela moltissimi retroscena sulla Seconda Repubblica, in particolare su Silvio Berlusconi. Uno di questi riguarda le trattative per la grazia mancata al Cavaliere di Giorgio Napolitano e quelle per il bis dello stesso re

Mediaset - ecco lo stipendio nel 2018 di Pier Silvio Berlusconi e Confalonieri : cifre da sogno : Sono cifre da capogiro quelle degli stipendi dei big di Mediaset. A rivelarle è DavideMaggio.it. A battere ogni record, come era prevedibile, è Fedele Confalonieri. Il presidente dell'Azienda, dopo che lo scorso luglio ha rassegnato le dimissioni, ha ottenuto ben 6,5 milioni di euro, a integrazione

A Matteo Salvini servono i voti di Silvio Berlusconi : unica via per la maggioranza : Matteo Salvini ripete in pubblico: “mai più con il vecchio centrodestra”. In realtà il leghista lo pensa realmente e contemporaneamente

Silvio Berlusconi - Laura Ravetto - Gabriella Giammanco e Massimo Mallegni bussano alle porte della Lega : Nonostante i tentativi di dissuasione della figlia Marina e dei fedelissimi capitanati da Licia Ronzulli, Silvio Berlusconi ha deciso di candidarsi alle elezioni europee. Così domani 30 marzo all'assemblea nazionale di Forza Italia a Roma, il Cav annuncerà ufficialmente che sarà capolista nelle circ

Roberto Benigni e Paolo Sorrentino orfani di Silvio Berlusconi - ai David arrancano i nemici del Cav : E vabbè sì, non sono più i tempi in cui furoreggiavano all' estero, vincevano Oscar e diventavano il vanto del Belpaese, del cinema made in Italy, nel mondo. Però, che diamine, almeno restare profeti in patria, essere apprezzati nella terra dove sono nati doveva essere un obbligo morale... Macché. P

Sondaggio - a Matteo Salvìnì conviene andare al voto con Silvio Berlusconi : "Mai più con il vecchio centrodestra", continua a ripetere Matteo Salvini. Eppure i sondaggi rilevano che se quell'alleanza si ripresentasse alle elezioni otterrebbe la maggioranza dei voti strappando al Movimento 5 stelle al Sud. Se invece la Lega si presentasse da sola raddoppierebbe i seggi alla

Pomeriggio 5 - Barbara D'Urso rivela la telefonata da PierSilvio Berlusconi : "Lo show gli è piaciuto" : Barbara D'Urso ha più di un motivo per festeggiare dopo la terza puntata del suo show Live - Non è la D'Urso su Canale 5. Il programma ha registrato il 13,2% di share e sembra lanciato verso numeri ben più alti, godendo poi della fiducia dei vertici di Mediaset. È stata la stessa D'Urso a confermarl

Matteo Salvini - il retroscena : patto con Giorgia Meloni dopo le europee per far fuori Silvio Berlusconi : A segnare la svolta saranno le elezioni europee. Il voto di maggio detterà i nuovi equilibri tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio ma darà anche un'idea più generale del panorama politico italiano. Per questa ragione il leader della Lega tiene l'asticella altissima perché si sta giocando la partita più

Non è la D’Urso - Barbara : «Mi ha telefonato PierSilvio Berlusconi - la trasmissione gli è piaciuta tantissimo» : Barbara D'Urso A Piersilvio Berlusconi la terza puntata di Live – Non è la D’Urso “è piaciuta tantissimo“. Garantisce Barbara D’Urso. Poco fa, lanciando l’appuntamento con Pomeriggio Cinque, la conduttrice ha fatto riferimento al suo show di prima serata ed ha ringraziato il pubblico da parte dell’editore, assicurando di aver ricevuto la benedizione di quest’ultimo via telefono. Durante il promo collocato ...

«Silvio Berlusconi ha vinto la sua battaglia» : Esattamente 25 anni fa Silvio Berlusconi vinceva per la prima volta le elezioni politiche, dando inizio a una storia di cui soltanto oggi si comincia a vedere la fine

Massimo D'Alema si inchina davanti a Matteo Salvini : "Come Silvio Berlusconi - ha capito tutto. E il Pd..." : Quando accade ciò che pare impossibile, ovvero l'elogio di Matteo Salvini firmato Massimo D'Alema. Le parole di Baffino sono state pronunciate nel corso di un convegno della Fondazione De Gasperi in cui si è parlato di seconda e terza repubblica. E D'Alema inizia parlando di Silvio Berlusconi, che n

Mediaset - imperatore Pier Silvio Berlusconi : spappola Rai 1 - per la prima volta nella storia della tv... : Flop della Rai gialloverde o trionfo di Mediaset? A voi l'ardua sentenza. L'unica certezza è che Pier Silvio Berlusconi stra-gode. E perché mai? Per la prima volta lo share di Canale 5 supera quello di Rai 1 sull'arco dell'intera giornata e per un mese intero. Dal 24 febbraio al 23 marzo, riporta Il

Matteo Salvini - il sondaggio segreto : i numeri che lo tentano. Maggioranza senza Silvio Berlusconi : Ai piani alti della Lega gira un sondaggio segreto che è arrivato anche ad Arcore e messo in allarme Silvio Berlusconi. Un calcolo che sta alla base del piano B di Matteo Salvini. Riporta La Repubblica che prende sempre più corpo l'ipotesi dell'autosufficienza nel caso in cui il Movimento 5 stelle c

Silvio Berlusconi - campagna elettorale atomica : 'Verrebbe asfaltato - quindi...'. La voce : come fregherà tutti : Recupera lo spirito del 1994, Silvio Berlusconi , e non solo quello. È la Stampa ad anticipare qualche succulento dettaglio sul piano di guerra di Forza Italia per la campagna elettorale delle europee ...