Londra, è caos.Nuovo no a intesa Brexit

La Camera dei Comuni britannica ha bocciato l'accordo negoziato dalla premier May con la Unione europea per laIl piano è stato bocciato per la terza volta, con 344 voti.A favore, 286 voti. Una decisione "grave" per la May, che sembra escludere le sue dimissioni: "Continuerò ad agire per un'uscita ordinata". L'Ue aveva concesso una proroga dell'articolo 50 fino al 22 maggio, in caso di ratifica dell'accordo. Ora, invece, si va verso una proroga più ridotta, al 12 aprile.Tusk,presidente del Consiglio Ue convoca un vertice il 10/4(Di venerdì 29 marzo 2019)