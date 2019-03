Infortunio Insigne | si ferma l’attaccante del Napoli

calcioweb.eu

(Di venerdì 29 marzo 2019)– Ilsi prepara per l'importante partita valida per il campionato di Serie A, gli azzurri in campo contro la Roma, partita che preannuncia grande spettacolo ed emozioni. Nel frattempo arrivano pessime notizie per l'allenatore Carlo Ancelotti, l'attaccantesi èto per una contrattura all'adduttore della coscia destra, da escludere a questo punto un suo recupero per la gara contro i giallorossi. Si tratta di una tegola non indifferente per Carlo Ancelotti che dovrà rinunciare ad uno dei migliori calciatori della rosa, al suo posto uno tra Verdi e Younes.

