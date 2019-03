Fuori i russi Trump non vuole cedere a Putin nella crisi in Venezuela

Russiagate - Trump si prende la rivincita : ora può rilanciare la sua retorica contro media e dem. Ma non è Fuori pericolo : Soddisfazione e sollievo per Donald Trump. Delusione per gli avversari del presidente. Si possono sintetizzare così le reazioni degli opposti campi alla diffusione da parte dell’attorney general William Barr di un sommario del rapporto dello Special Counsel Robert Mueller. Dopo 22 mesi di indagine, Mueller scagiona Trump e il suo staff dall’accusa di collusione con i russi durante le presidenziali 2016. La conclusione del rapporto scatena una ...

Pattinaggio artistico - Mondiali 2019 : clamoroso in Russia! Evgenia Medvedeva convocata - Tuktamyševa resta Fuori : Arriva una notizia clamorosa dalla Russia: la Vice Campionessa Olimpica Evgenia Medvedeva parteciperà ai Campionati Mondiali di Pattinaggio artistico che si svolgeranno a Saitama (Giappone) dal 18 al 24 marzo. La decisione da parte della federazione è maturata dopo la Finale della Coppa di Russia andata in scena a Velikij Novgorod, vinta proprio da Medvedeva ai danni della seconda classificata Elizaveta Tuktamyševa, in ripresa da una brutta ...