Fate Extella Link | Recensione e Gameplay Trailer

gamerbrain

(Di venerdì 29 marzo 2019)è tornato con un nuovo capitolo, ed oggi vogliamo condividere con voi la nostradisu gentile concessione Marvelous.Nel corso degli annisi è evoluto notevolmente, passando dal Visual Novel al genere Musou, ed è proprio quest’ultimo a cui Marvelous si ispira nuovamente per il nuovo capitolo della serie.Inil roster dei personaggi è stato generosamente ampliato, semplificando allo stesso tempo storia e dialoghi, trasportando i giocatori in poco tempo sul campo di battaglia, dove come accade nei tanti e tanti Dynasty Warriors, bisogna eliminare numerosi nemici su schermo.Il sistema di combattimento dirisulta migliorato e più profondo rispetto i precedenti capitoli, con l’aggiunta delle combo per i vari personaggi e la ...

Junki43848344 : Fate/EXTELLA LINK Astolfo - MadNatilla : ? Attila. ?Fate/Extella? - BabyAlexiel : Beh che dire Jakurai è il papà di Rin in Fate Zero Juto è Hakuno in Fate Extella/Last Encore Insomma, Fate torna sempre da me alla fine -