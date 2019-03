Clima | Giuseppe Conte ad Assisi “responsabilità e cura del pianeta da consegnare alle

meteoweb.eu

(Di venerdì 29 marzo 2019) Il nostro presidentesi mostra sempre vicino alla causa della salvaguarda ambientale e del percorso virtuoso nel prevenire i cambiamentitici e nell’occasione del suo ultimo incontro con i giovani adlo fa prendendo esempio dalla figura di san Francesco.Quello dell’ambiente è un tema che la figura di san Francesco ”evoca con straordinaria efficacia”, e ”un aspetto che non considero affatto estraneo ai temi dell’accoglienza, della pace, del dialogo”. Dichiara il premier, intervenendo all’incontro.Il premier ha posto l’accento sulla ”responsabilità e ladel, di questo mondo che attraversiamo per un brevissimo tratto, per uno spazio minimo che commisurato alla storia universale, che ci è stato affidato dgenerazioni che ci hanno preceduto e che noi siamo chiamati a ...

