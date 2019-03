romadailynews

(Di venerdì 29 marzo 2019) E’ l’”Invenzione” il filo conduttore della XIV edizione del National Geographicche si svolgerà a Roma presso l’Auditorium Parco della Musica.Invenzione intesa come creazione e introduzione di un’idea o di un concetto che sfociano in nuove teorie o che si realizzano in tecnologie.L’evento è prodotto dalla Fondazione Musica per Roma e realizzato da National Geographic in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), l’ASI, (Agenzia spaziale italiana), l’INFN, (Istituto Nazionale Fisica Nucleare), con la partecipazioneBiblioteche di Roma e da vari partner scientifici come il Cnr, l’Inaf (istituto di astrofisica spaziale), l’INGV (l’istituto di geofisica e vulcanologia), l’ESA (Agenzia spaziale europea) e il GSSI (Gran Sasso Science Institute).Con la settimana del FestivalRoma si conferma ...

romadailynews : Al via dall’8 al 14 aprile il Festival delle Scienze: E’ l’”Invenzione” il filo conduttore… - g_de_lorris : La via è curata e condurrà il cammino a delle risposte, il dubbio mi assale sin dall’ inizio certo, ma vedo dei ri… - SiracusaTimes : Al via da aprile corse Flixbus da Siracusa, Augusta, Avola e Rosolini verso 8 città -