ansa

(Di giovedì 28 marzo 2019) MILANO, 28 MAR - Sono stati5 anarchici greci accusati di devastazione per glidella manifestazione 'No' del primo2015, giorno dell'inaugurazione dell'Esposizione, con ...

AnsaLombardia : Scontri 1 maggio, prosciolti 5 'No Expo' - Lombardia - mauneobux : #News Ultim'ora Scontri 1 maggio, prosciolti 5 'No Expo' - ansa_it : Scontri 1 maggio, prosciolti 5 'No Expo' -