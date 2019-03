Rossi | In Argentina serve fortuna

MotoGp - in Argentina tutti per Rossi. Dovizioso 'Mi aspetto di essere più veloce' : Marquez fa il 'Cucchiaio'? Marquez prima gonfia il petto, 'Ho recuperato bene dall'infortunio alla spalla, e so di essere nella migliore squadra del mondo',, poi confessa che anche la Honda potrebbe ...

Valentino Rossi - MotoGP GP Argentina 2019 : “Sarà necessario iniziare bene per essere pronti in gara. Spoiler Ducati? Mi interessa la situazione della Yamaha” : Tempo di “Tango Argentino”, tempo di Termas de Rio Hondo. Il Circus del Motomondiale volge il proprio sguardo al Sud America, ad una cittadina termale della provincia di Santiago del Estero, nella parte nord-orientale dell’Argentina. Sul tracciato che dal 2014 ha rappresentato i colori albicelesti, il Mondiale 2019 di MotoGP si esibisce dopo che il giudizio sul famoso Spoiler è stato emesso ed ha sorriso alla Ducati. Ciò detto, ...

MotoGp – E’ sempre festa per Valentino Rossi in Argentina - che accoglienza per il Dottore all’aeroporto [FOTO] : Un’accoglienza calorosissima e speciale per Valentino Rossi all’aeroporto al suo arrivo in Argentina E’ tutto pronto per il secondo round della stagione 2019 di MotoGp: i piloti sono a Termas de Rio Hondo, dove oggi saranno già protagonisti della conferenza stampa del Gp d’Argentina. I tifosi non vedono l’ora di sapere chi trionferà domenica, se si assisterà nuovamente ad un duello Dovizioso-Marquez o se ...

MotoGP - GP Argentina 2019 : Ducati e il banco di prova - Valentino Rossi e l’enigma Yamaha - Marquez favorito? : La settimana dei tribunali e delle Corti d’Appello può lasciare spazio alla pista. A Ginevra la sentenza è arrivata, sorridendo alla Ducati che, con qualche giorno di ritardo, ha potuto festeggiare il primo trionfo stagionale di Andrea Dovizioso e la vetta del Mondiale 2019 di MotoGP. Una classe regina che, forse, con questo “verdetto” potrebbe cambiare la filosofia progettuale, sposando una linea molto simile alla F1. Aspetti ...

MotoGP - nel GP d'Argentina nessuno è come Valentino Rossi : è il pilota più redditizio : Con le 13 vittorie MotoGP in bacheca grazie al successo in Qatar, Andrea Dovizioso raggiunge Max Biaggi al terzo posto degli italiani più vincenti in top class. Desmo Dovi torna anche in testa alla ...

MotoGP - Valentino Rossi verso l'Argentina : "Speriamo nel bel tempo. Podio? Ci proverò" : Dopo il 5° posto all'esordio stagionale del Mondiale di MotoGP sulla pista di Losail, Valentino Rossi si prepara alla trasferta in Argentina in programma per questo weekend. L'augurio del pilota della ...

MotoGP - GP Argentina 2019 - Valentino Rossi : “Lo scorso anno una gara complicata - ora voglio lottare per il podio” : Valentino Rossi punta al podio sul circuito di Termas de Rio Hondo, nel GP di Argentina, secondo appuntamento del Motomondiale. Il Dottore è pronto a cogliere un risultato decisamente diverso rispetto allo scorso anno, in cui chiuse in 19ma posizione al termine di una gara molto complicata. Il quinto posto ottenuto in Qatar ha dato morale al pilota della Yamaha che confida ora di migliorare quel piazzamento. Queste le dichiarazioni di Rossi alla ...

MotoGp – Valentino Rossi punta al podio in Argentina : le speranze del Dottore alla vigilia del 2° round : Valentino Rossi pronto per il Gp d’Argentina: le parole del Dottore alla vigilia del secondo round della stagione 2019 di MotoGp Dopo due settimane di stop i piloti della MotoGp sono pronti per il secondo round stagionale. alla vigilia del Gp d’Argentina la Corte d’Appello FIM ha fatto luce sulla vittoria di Dovizioso in Qatar e sullo spoiler usato dalla Ducati nel primo Gp dell’anno per permettere a piloti e team ...

MotoGP - GP Argentina 2019 : Valentino Rossi confida in una pista tradizionalmente favorevole alla Yamaha per colmare il gap : Tempo di “Tango Argentino”, tempo di Termas de Rio Hondo. Il Circus del Motomondiale volge il proprio sguardo al Sud America, ad una cittadina termale della provincia di Santiago del Estero, nella parte nord-orientale dell’Argentina. Sul tracciato che dal 2014 ha rappresentato i colori albicelesti, il Mondiale 2019 di MotoGP si esibisce in attesa di un giudizio che, forse, quest’oggi arriverà da Ginevra sul famoso spoiler ...

MotoGP - i precedenti di Valentino Rossi nel GP d’Argentina. Dal successo del 2015 - alle battaglie con Marquez : Dopo tre settimane il Motomondiale MotoGP 2019 torna in scena in Argentina sul circuito di Termas de Rio Honda dove, per un motivo o per un altro, succede sempre qualcosa di interessante. Si tratta di un appuntamento che è tornato in calendario solamente dalla stagione 2014, dopo diversi anni di pausa. Anche se non si tratta di una delle sue piste preferite, andiamo a vedere i precedenti di Valentino Rossi nella gara sudamericana. Il ...