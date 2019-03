One Piece | i proventi del franchise superano anche quelli del Signore degli Anelli

One Piece World Seeker : un videogame con una buona idea ma realizzata male : Non c'è bisogno di spiegare cos'è One Piece (un manga shonen famoso in tutto il mondo) né ricordare il monumentale numero di videogiochi nati sulla base di questa opera, ma per chi se lo fosse perso, il 15 marzo è uscito un nuovo tie-in legato al celebre franchise: One Piece World Seeker. Quello che distingue questo ultimo prodotto, ad opera della Gambarion, dalla massa dei suoi predecessori, è la struttura non più da picchiaduro ma da ...

One Piece World Seeker - recensione : Ogni volta che pensiamo a One Piece, è inevitabile non rimanere affascinati da quanto a lungo la saga vada avanti mantenendo un livello qualitativo tutto sommato alto. Eiichiro Oda, infaticabile mangaka autore della serie, non è secondo a nessuno in quanto a fantasia, e nel tempo ha ideato un universo enorme e riccamente variegato, fatto di decine di sottoinsiemi ognuno con la propria ispirazione. Ne abbiamo viste di tutte le forme e colori, e ...

One Piece : World Seeker si mostra nel trailer di lancio : Bandai Namco ha pubblicato il trailer di lancio di One Piece: World Seeker, titolo disponibile dal 15 marzo per PlayStation 4, Xbox One e PC Digital.One Piece: World Seeker lancerà i giocatori in una storia esclusiva di ONE Piece, che è stata scritta sotto la supervisione di Eiichiro Oda. La Ciurma di Cappello di Paglia, trovatasi su Prison Island - un'isola una volta prospera ma ora devastata dalla legge marziale, si mette al lavoro per ...

One Piece - la serie dal vivo potrebbe arrivare su Netflix : Il manga di Eiichiro Oda, One Piece, inaugurato nel 1997 e divenuto poi un anime diffuso anche da noi in Italia (col titolo di Tutti all’arrembaggio!) dal 2001, ha acquisito negli anni una popolarità sempre crescente a livello internazionale. Questo successo ha spinto già nel 2017 al progetto di un adattamento seriale live-action, che sarà curato dalla Tomorrow Studios, la stessa casa di produzione che si sta occupando della versione in ...

Ecco i primi 5 minuti di One Piece World Seeker! : Nella giornata di oggi Bandai Namco ha pubblicato un nuovo trailer dedicato al suo One Piece World Seeker, primo gioco della serie ad adottare una struttura di tipo open World. Il video di cinque minuti introduce la storia del gioco e permette di dare una prima occhiata al colorato cast di personaggi che aiuterà Luffy nella sua nuova ed eccitante missione su Prison Island.La compagnia ha dato l'annuncio tramite la pubblicazione di un post sul ...

Disponibile un nuovo trailer per One Piece World Seeker! : Oggi Bandai Namco ha pubblicato un nuovo trailer dedicato a One Piece World Seeker, open-World con protagonista Luffy e la sua ciurma. Il titolo sarà Disponibile su PC, Xbox One e PS4 a partire dal 15 marzo. Il trailer di oggi si focalizza sul sistema dei punti karma, che permetterà di instaurare dei rapporti con alleati e perfino nemici. Ecco quanto riportato nel comunicato:"Il Sistema Karma non sono permetterà a Luffy di sviluppare legami con ...

Tutti i personaggi di Jump Force : la lista con Dragon Ball e One Piece : Saranno tantissimi i personaggi di Jump Force. È questa una delle promesse del prossimo picchiaduro ad incontri di Bandai Namco e Spike Chunsoft. O, ancora meglio, quella più importante. Sì perché, in un panorama videoludico che sta pian piano riscoprendo le bellezze dei beat 'em up, Jump Force "dimentica" volontariamente le raffinatezze di gameplay per offrire del sano fan service. Mettete da parte i tecnicismi di Street Fighter V o la violenta ...