Legittima difesa | i tecnici dicono no

(Di giovedì 28 marzo 2019) "Ora i rapinatori sanno che il loro mestiere è più difficile". Matteo Salvini, mentre esultava per aver portato a casa una legge che ha fortemente voluto, ha commentato così la riforma della. Non la pensa propriamente come il ministro dell'Interno chi questo provvedimento dovrà applicarlo, trovandosi, in alcuni casi, di fronte a delle limitazioni del proprio lavoro. Un rischio, questo, in cui si imbatteranno magistrati e membri delle forze dell'ordine. I primi, infatti, avranno un margine minore di valutazione. I secondi, invece, rischieranno di veder deto il proprio lavoro di tutori dell'ordine e della legalità e di trovarsi con un sovraccarico di lavoro dovuto a una maggiore circolazione delle armi. A loro, nel coro delle voci che si levano contro la riforma appena passata al Senato, si uniscono gli avvocati. Le camere ...

matteosalvinimi : Che SPLENDIDA giornata, un regalo che da tempo volevamo fare agli italiani! ???? #legittimadifesa - matteosalvinimi : Dalle parole ai fatti, come promesso: da oggi la difesa è sempre legittima! #LegittimaDifesa - LegaSalvini : ++ LEGITTIMA DIFESA, SALVINI: UN GRAN GIORNO PER ITALIANI 'NON SARA' FAR WEST MA STATO STARA' A FIANCO CITTADINI PE… -