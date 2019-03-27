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Traffico Roma del 27-03-2019 ore 17 | 30

Traffico Roma del 27-03-2019 ore 17 | 30 VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 27 MARZO 2019 ORE 17:20 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA ...

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Traffico Roma del 27-03-2019 ore 17:30 (Di mercoledì 27 marzo 2019) VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 27 MARZO 2019 ORE 17:20 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DALLA FLAMINIA ALLA SALARIA E DALLA BUFALOTTA ALLA CASILINA ; LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA VIA DEL MARE ALLA TUSCOLANA. A SAN BASILIO POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE PER UN INCIDENTE SU VIA DEL CASALE DI SAN BASILIO ALL’ALTEZZA DI VIA PIEVE TORINA. AL PORTUENSE PER UN ALTRO INCIDENTE RALLENTAMENTI SU VIALE GUGLIELMO MARCONI ALL’ALTEZZA DI VIA FRANCESCO GRIMALDI IN DIREZIONE EUR. RALLENTAMENTI E CODE A TRATTI SULLA VIA CASSIA ALL’ALTEZZA DELLA GIUSTINIANA E DAL RACCORDO ANULARE A VIA DEI DUE PONTI IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA. LAVORI SU VIA DEL FORO ITALICO IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI: CHIUSA FINO AL 30 MARZO LA RAMPA IN USCITA DI CORSO DI FRANCIA VERSO ...
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