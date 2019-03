«L’Italia è ferma» Confindustria azzera  le stime del Pil 2019 | «Fiducia è crollata»

Scherma - Coppa del Mondo di spada maschile : L’Italia si ferma ai quarti di finale : Scherma, Coppa del Mondo di spada maschile: Marco Fichera, Enrico Garozzo, Gabriele Cimini e Federico Vismara non sono andati oltre i quarti Si ferma ai quarti di finale l’avanzata dell’Italia di spada maschile nella gara a squadre che conclude la tappa di Buenos Aires del circuito di Coppa del Mondo. Il quartetto azzurro composto da Gabriele Cimini, reduce dal secondo posto nella gara individuale, e da Marco Fichera, Enrico ...

Benito Mussolini ha fatto cose positive per L’Italia - lo afferma Tajani : Il presidente del parlamento europeo Tajani e le sue affermazioni su Benito Mussolini: “Ha fatto cose positive” Benito Mussolini ha fatto delle cose positive. Almeno fino alla guerra. Non è il pensiero di un neo fascista ma quello del presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani. Il quale, oltre a presiedere la massima istituzione parlamentare dell’Unione, è anche il leader di … Continue reading Benito Mussolini ha fatto ...

Anche L’Italia ferma i Boeing 737 Max 8 : stop ai voli dalle 21 La mappa|Stop di 22 linee agli aerei sospetti : Al 12 marzo si contavano 344 Max 8 in servizio più 27 Max 9, a cui si aggiungono 14 bimotori che si trovavano negli hangar per altre ragioni. Dei velivoli, 97 hanno livree cinesi, poi seguono gli Usa (72) e il Canada (40). Air Italy ne ha tre (più due in arrivo)

Violenza sulle donne - L’Italia è un Paese sessista. E i dati (che non ci sono) lo confermano : Un Paese sessista che fa fatica a cambiare e a intervenire adeguatamente nella tutela dei diritti delle donne. Questo è il ritratto che esce dalle 75 pagine del Rapporto Ombra per il Grevio, il Gruppo di esperte responsabile del monitoraggio dell’attuazione della Convenzione di Istanbul, ratificata dal governo italiano nel 2013. Il Rapporto Ombra è stato redatto da associazioni ed esperte sui temi della Convenzione di Istanbul (una trentina i ...

L’agenzia di valutazione del credito Fitch ha confermato il rating BBB e l’outlook “negativo” per L’Italia : L’agenzia di valutazione del credito Fitch, una delle tre più influenti al mondo tra quelle che si occupano di rating, ha confermato il rating BBB per l’Italia, così come l’outlook (cioè le prospettive) “negativo”. Nonostante non abbia rivalutato in negativo

Fitch conferma il rating delL’Italia «Ci aspettiamo elezioni anticipate» Bruxelles per ora non chiede manovra bis : La decisione comunicata dall’agenzia di rating sul suo sito: «Le tensioni politiche nella coalizione di governo e la possibilità di elezioni anticipate aggiungono incertezza sulle politiche economiche e di bilancio»

Fitch conferma il rating delL’Italia a BBB con outlook negativo : “Tensioni tra Lega e 5 Stelle - rischio elezioni anticipate” : L’agenzia internazionale Fitch ha confermato il rating dell’Italia a BBB con outlook negativo. Si è evitato così il downgrade per i conti pubblici del nostro Paese ma “le tensioni politiche nella coalizione di governo e la possibilità di elezioni anticipate aggiungono incertezza sulle politiche economiche e di bilancio” del’Italia. Questa la valutazione di Fitch che rimane critica verso il nostro Paese e sottolinea come ...

Fitch conferma il rating delL’Italia a BBB con outlook negativo. Evitato il downgrade : L’agenzia internazionale Fitch ha confermato il rating dell’Italia a BBB con outlook negativo. Si è Evitato così il downgrade per i conti pubblici del nostro Paese ma “le tensioni politiche nella coalizione di governo e la possibilità di elezioni anticipate aggiungono incertezza sulle politiche economiche e di bilancio” del’Italia. Questa la valutazione di Fitch che ha sottolineato poi come “le differenze ideologiche tra ...

Fitch conferma il rating delL’Italia a BBB con outlook negativo : L’agenzia internazionale Fitch conferma il rating dell’Italia a BBB con outlook negativo. È quanto si apprende da una nota dell’agenzia....

Snowboard - Mondiali 2019 : L’Italia si conferma ai vertici in cross e parallelo - ma manca l’oro : Ai Mondiali 2019 di Snowboard a Park City (USA) l’Italia è stata protagonista nelle gare di parallelo e soprattutto di cross, conquistando complessivamente quattro medaglie, due d’argento e altrettante di bronzo. Un bottino quindi positivo, ma non è arrivato l’oro e quindi quel grande acuto che ci si poteva aspettare alla vigilia considerando gli ottimi risultati ottenenti in Coppa del Mondo. Andiamo quindi ad analizzare nel dettaglio le ...

Karate - Europei Giovanili 2019 : L’Italia punta a confermarsi al vertice - tante opportunità di medaglia per la spedizione azzurra : La nuova stagione internazionale del Karate è appena cominciata, ma è già arrivato il momento del primo grande appuntamento. Da venerdì 8 a domenica 10 febbraio andranno in scena ad Aalborg, in Danimarca, gli Europei Cadetti, Junior e Under21 2019. La rassegna continentale riservata alle categorie Giovanili è stata più volte terreno di conquista per la Nazionale italiana in passato. Lo scorso anno, a Sochi (Russia), gli azzurri dominarono il ...

Karate - Europei Giovanili 2019 : L’Italia punta a confermarsi al vertice - tante opportunità di medaglia per la spedizione azzurra : La nuova stagione internazionale del Karate è appena cominciata, ma è già arrivato il momento del primo grande appuntamento. Da venerdì 8 a domenica 10 febbraio andranno in scena ad Aalborg, in Danimarca, gli Europei Cadetti, Junior e Under21 2019. La rassegna continentale riservata alle categorie Giovanili è stata più volte terreno di conquista per la Nazionale italiana in passato. Lo scorso anno, a Sochi (Russia), gli azzurri dominarono il ...

Incontro M5s-Gilet Gialli - L’Italia si vergogna di ciò - lo afferma Mara Carfagna : Dopo il summit M5s-Gilet Gialli, arrivano le dichiarazioni di Mara Carfagna di Forza Italia Si mobilitano le opposizioni. “La loro politica estera: difendere un dittatore comunista come Maduro e incontrare i gilet Gialli. L’Italia è rossa di vergogna”, afferma Mara Carfagna, deputata di Forza Italia e vicepresidente della Camera. E di “vera vergogna” parla anche il senatore del Pd Edoardo Patriarca: “Dialogano ...

Coppa Davis 2019 : L’Italia in India ha confermato le attese. Ora otto mesi prima di Madrid : Che l’Italia fosse superiore all’India era cosa nota; che il doppio Indiano fosse superiore rispetto a quello italiano, anche. Il risultato di 1-3 maturato a Calcutta si riassume tutto qui, in una sentenza che l’erba altro non ha fatto che confermare. Andreas Seppi era il candidato numero uno per mettere in cassaforte due punti per l’Italia e questo ha fatto, giocandosi bene le carte a propria disposizione contro ...