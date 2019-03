Turchia | legami con golpisti | condannato ex calciatore NOME E DETTAGLI

calcioweb.eu

(Di martedì 26 marzo 2019) L’exdella nazionale turca Ismail Demiriz è statoa 6 anni e 3 mesi di reclusione, con l’accusa di essere membro dell’organizzazione golpista “Feto”. Demiriz ha negato fino all’ultimo le accuse, rivendicando anche il fatto di aver indossato ben 41 volte la maglia della nazionale turca. Nello stesso processo comparivano i nomi di altri due ex nazionali di calcio: Arif Erdem, stella del Galatasaray campione d’Europa e Ugur Tutuneker. Il primo e’ latitante, mentre il secondo e’ stato scagionato dalle accuse dicon Fetullah Gulen, imam e finanziere residente negli Usa ritenuto la mente del golpe fallito il 15 luglio 2016.SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALEL'articoloconex...

