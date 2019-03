Tetto in fiamme a Crevenna Vigili del fuoco al lavoro

Incendio a Milano - fiamme in palazzo di largo Donegani Mille persone in strada|Live Il fuoco sul Tetto : immagini : Il rogo è partito dall’ultimo piano dello stabile nel cuore di Milano. Secondo le prime informazioni, nessuna persona è rimasta ferita o intossicata. Al lavoro quattro squadre di vigili del fuoco. Via Turati chiusa e traffico in tilt