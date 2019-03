Schumi jr va veloce Per lui è già pronto l' esordio sulla Rossa

ilgiornale

(Di martedì 26 marzo 2019) Quattromilacinquencentoquaranticinque giorni dopo, Schumacher tornaFerrari. Sarà Mick, il figlio secondogenito che quattromilacinquecentoquaranticinque giorni prima aveva sette anni e ora ne ha venti. Accadrà fra una settimana, il prossimo due aprile, in Bahrein, due giorni dopo il secondo Gran premio di F1 stagionale e il suo debutto nel campionato F2. In occasione della prima sessione di test stagionali, Mick Schumacher, pilota della Ferrari Driver Academy e della Prema F2, si calerà nell'abitacolo dellaSF90 di Vettel e Leclerc e, per un attimo, il mondo rossovestito si fermerà. Perché è un sogno riveduto e corretto e modificato dalla sorte che si avvera comunque. Non è riuscito il padre a tornare, padre che, se non fosse stato per i postumi della caduta in moto della primavera del 2009, ci sarebbe davvero risalito sul Cavallino per sostituire Felipe Massa ...