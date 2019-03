Muore all’improvviso a 22 anni mentre è in casa con la figlioletta: “Non aveva problemi di salute” (Di martedì 26 marzo 2019) Loren, una ragazza di ventidue anni mamma di Lilly-Mae, una bambina di pochi mesi, è stata trovata priva di sensi sul pavimento della sua casa in Inghilterra dal marito Adam Collins. L’uomo l’aveva sentita poco prima al telefono: si erano accordati per comprare le pizze per cena e lei stava benissimo.



